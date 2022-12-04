ولى العهد يرعى افتتاح مبنى «المحاسبين» الجديد 12 الحالي

مال وأعمال

إيماناً بدورها التاريخي والبناء والمستمر في تقديم الخدمات لمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة ، يتشرف الرئيس الفخري ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين برعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد افتتاح المقر الدائم للمبنى الجديد لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في 12 ديسمبر الجاري، بحضور رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح ممثلا لسمو ولي العهد.

ويتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بالشكر والتقدير لرعاية سمو ولي العهد افتتاح المقر الدائم لمبنى الجمعية والذي يؤكد الدعم الكبير الذي يوليه سموه لمهنة المحاسبة والمراجعة ولجمعية المحاسبين والمراجعين ودورها التاريخي والمتميز في حماية المهنة وتطورها، بالإضافة إلى قيامها بدور كبير في واقع المجتمع المدني خلال جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية - الأوكرانية وما ادت إليه من أزمات كبيرة في سلاسل الإمدادات عالمياً.

وبهذه المناسبة ، أشار رئيس اللجنة العليا لافتتاح المقر الدائم لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضو مجلس الإدارة فيصل عبدالمحسن الطبيخ إلى أن المبنى الجديد حلم تحول إلى حقيقة، بعد قرابة 20 عاماً من العمل الدؤوب والمتواصل من مجلس الإدارة الحالي ورؤساء مجالس إدارات سابقة ، مستدركاً بالقول هناك الكثير من الجهود التي بذلت من قبل الرئيس الفخري ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لإتمام بناء المبنى الجديد.

ولفت أن دعم القيادة السياسية، ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، كان له أكبر الأثر في الدفع قدماً بتأسيس المبنى الذي كان حلماً فتحول إلى حقيقة.

