«الأهلي المتحد» نظَّم ندوة حول مستجدات سوق العقارات السكنية في لندن

مال وأعمال

في اطار جهوده المتواصلة لنشر وتطوير المعارف المالية والمصرفية لعملائه بهدف تعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية وفقاً لأسس صحيحة ومدروسة، قام البنك الأهلي المتحد بتنظيم ندوة يوم الأحد الموافق السادس من نوفمبر الحالي، في فندق الفورسيزون بالكويت لتقديم لمحة عامة عن تحديثات السوق الرئيسي للعقارات السكنية في مدينة لندن، وتعد هذه الندوة جزءاً من جهود البنك الأهلي المتحد لتزويد عملائه بأحدث تطورات السوق في وسط لندن. وإبقائهم على اطلاع على آخر المستجدات التي تحدث للسوق العقاري في لندن، وكل ما يخص الضرائب العقارية هناك.

استهدفت الندوة شريحة منتقاة من عملاء الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بالبنك الأهلي المتحد من المهتمين بالسوق العقاري في لندن والذين يحرصون على حضور هذه السلسلة من الندوات التي ينظمها المتحد بانتظام لعملائه.

وتعليقا على هذه الفعالية، أكد نائب المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بالبنك الأهلي المتحد مشاري شهاب بالقول: نقوم بتنظيم مثل هذه الندوات بشكل دوري لإبقاء عملاء البنك الأهلي المتحد على إطلاع على آخر مستجدات السوق العقاري في لندن، والتطورات التي تحدث في نظام وقوانين الضرائب في المملكة المتحدة بشكل عام، مما يوفر لعملائنا كل المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ أفضل قرار استثماري مناسب، واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة في الوقت المناسب». وأضاف شهاب: «إن النصح والمشورة اللذين يقدمهما المتحد لعملائه تساعدانهم على إدارة استثماراتهم بشكل أفضل في بيئة الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة، وهو الأمر الذي يعد عنصرًا أساسيًا في خدماتنا المتخصصة».

تحدثت في الندوة رئيسة قسم أبحاث التطوير العقاري في لندن في شركة سافيلز العالمية كاتي واريك، وأوضحت آخر مستجدات سوق لندن المركزي الرئيسي للعملاء الذين يمتلكون أو يفكرون في شراء عقارات سكنية في المملكة المتحدة. وتطرقت واريك إلى أثر وضع التضخم وارتفاع تأثير سعر الفائدة في سوق العقارات في المملكة المتحدة. وأشارت إلى النقص الحاد في العقارات المتاحة للبيع أو الإيجار، وحالة عدم اليقين السياسي التي تخيم على الأسواق.

وذكرت واريك أن الأسواق الرئيسية لا تزال تشهد نموا سنويا إيجابيا، مع توقع بعض الضغوط الهبوطية القصيرة الأجل على الأسعار والمعاملات،، مما يمثل فرصة سانحة أمام المشترين.

كما تحدثت شيماء جلود، من شركة بودل هاتفيلد للمحاماة حول شراء العقارات السكنية في المملكة المتحدة، وأوضحت الخطوات التي يجب اتخاذها قبل توقيع العقد. مشيرة إلى طرق هيكلة الصفقات العقارية عندما يتعلق الأمر بشراء العقارات في لندن.

علاوة على ذلك، ناقشت جلود أهم مستجدات ضريبة الإرث وضريبة الأراضي الخاصة برسوم الدمغة عند الانتهاء من عملية الشراء، وضريبة الدخل على الإيجار، وضريبة العائد على رأس المال.

