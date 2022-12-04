«وربة» يواصل دعمه لحملة «لنكن على دراية»

مال وأعمال

يواصل بنك وربة دعمه، ومساهماته الفاعلة لحملة «لنكن على دراية» بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي، واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العملاء، وتوعيتهم، فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك، وذلك ضمن التزامه بتوعية العملاء حول حقوقهم، وكيفية المحافظة على حساباتهم ومدخراتهم . وبهذا الصدد صرح مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي أيمن المطيري في بنك وربة قائلاً: «انطلاقاً من مسؤولية بنك وربة الاجتماعية ودعماً لحملة لنكن على دراية سررنا بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في رفع الوعي المالي المصرفي عبر قنوات التواصل الاجتماعي وتقليل مخاطر الاحتيال والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الآونة الأخيرة ولا يتأتى ذلك إلا بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة. وتابع المطيري قائلاً: «يحرص بنك وربة على القيام بمثل هذه الحملات والبرامج التوعوية المصرفية، حيث يقدم هذه المبادرات بشكل منتظم على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال الرسائل الرقمية عبر تطبيق وربة أون لاين ، مؤكداً على التزام بنك وربة بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي والمستوى الاقتصادي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدهـا استراتيجياً بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام. وصرح ممثلاً عن وزارة الداخلية في إدارة الجرائم الإلكترونية المقدم عمار حميد الصراف قائلاً: «ندعم دائماً الحملات التي يمكن من خلالها الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في الكويت لتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم. وتتمثل أهداف هذا التعاون في توعية كافة العملاء من خلال تصوير مقاطع فيديو تنشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ومن أبرز الرسائل التي تضمنت هذا التعاون لعملاء البنوك هي الرسائل البنكية الاحتيالية، التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة.

