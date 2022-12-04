«التجاري» كشف عن حملته الترويجية «كشتة»

مال وأعمال

أطلق البنك التجاري حملة ترويجية تحمل اسم «كشتة»، والكشتة هي رحلة برية للتنزه مع الأهل والأصدقاء، وذلك لمكافأة جميع حاملي بطاقات التجاري الائتمانية ماستركارد وورلد والبلاتينية من الخطوط الجوية البريطانية وبطاقة تيتانيوم،

وتستمر هذه الحملة حتى 31 ديسمبر 2022. وحرصاً من البنك التجاري الكويتي على تقديم كل ما هو جديد لعملائه، فقد أطلق هذه الحملة باسم «كشتة» لما اعتاد عليه المجتمع عامة في هذه الفترة من السنة القيام بنزهات وتخييم تزامناً مع الأجواء الشتوية الرائعة مستمتعين باجازة سعيدة للاسترخاء مع الأهل والأصدقاء وتجديد النشاط بعيداً عن الحياة الروتينية والعملية.

وفي هذا السياق، صرحت المدير التنفيذي لمركز البطاقات - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي غدير سراب: «سعى البنك إلى تقديم كل ما هو جديد لعملائه، ولذلك قام بالإعلان عن هذه الحملة التي تتيح لجميع العملاء حاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية المقدمة من البنك التجاري والتي تشمل بطاقة ماستركارد وورلد والبلاتينية من الخطوط الجوية البريطانية وبطاقة ماستركارد تيتانيوم، الحصول على استرداد نقدي يصل حتى 10 % من اجمالي المعاملة عند شراء مستلزمات «الكشتة» خلال الشهر فقط داخل الكويت،

باستخدام بطاقات «التجاري» الائتمانية ماستركارد لإتمام عملية الشراء، وبشرط ألا يقل مجموع قيمة المشتريات خلال فترة الحملة عن 100 دينار بالنسبة لبطاقة ماستركارد تيتانيوم و 150 دينارا لبطاقة بلاتينيوم و 200 دينار لبطاقة ماستركارد وورلد، علماً بأنه سيتم ايداع مبلغ الاسترداد النقدي للبطاقات في تاريخ 22 يناير 2023.

وتأتي هذه الحملة الترويجية الجديدة حرصاً من «التجاري» على توفير العروض المميزة والمناسبة لعملائه في موسم البر والتخييم.

