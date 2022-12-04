«برقان»: 20 فائزاً في السحب الشهري لـ «كنز»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1,000 دينار، على ألا يقل الرصيد عن 200 د.ك لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، علماً أن كل 25 دينار يتم إيداعاها تعطي العميل فرصة واحدة لدخول السحب. وكان الفوز هذا الشهر من نصيب: فتحية جاسم محمد، فهد جواد الاربش، سيد رضا نيا، اوليسيا شيركاسوفا، عالية احمد القطامي، نراز الحامض، عيسى يوسف الشمالي، علي حبيب اسماعيل، احمد حسن محمد، بلال محمد غدار، حسين عبدالأمير الأمير، محمد غلوم عبدالله، صباح محمد النجادة، مقداد عبدالحسين احمد، صالح شيخ سالم، حمد عبدالله العتيقي، عطا محمد الحاج حسن، نوره راشد العثمان، مهدي سلمان القلاف، ومعالي محمود عزوني. ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا ربع سنوي يمنح الفرصة للفوز بمبلغ 25,000 دينار، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350,000 دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1,500,000 دينار. ويوفر حساب كنز أيضاً فرصاً أكبر لـ29 عميلا سنوياً للفوز بجائزة السحب الخاص بالفروع والتي تبلغ قيمتها 5,000 دينار.