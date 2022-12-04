«سقط سهواً».. يجمع الكوميديا والرومانسية في إطار المغامرات

Sunday النهار

أقامت شركة ابيز برودكشنز للانتاج الفني لقاء جمع وسائل الاعلام مع اسرة مسلسل «سقط سهوا» وذلك في مقر شركة الانتاج بمنطقة الجابرية وشهد اللقاء حضور العديد من نجوم العمل وفي مقدمتهم الفنان خالد مظفر والفنان الكوميدي حمدي الميرغني وايمان فيصل وشبنم خان وسارة رشاد وأحمد مظفر، وتدور الأحداث حول صديقين «عدنان وعلي»، حيث يفقد عدنان الذاكرة بحادث مروري ويتم علاجه بالمستشفى الذي يعمل به صديقه الدكتور علي الذي يحاول بكل الطرق انعاش ذاكرة عدنان، فيتم استرجاع جميع ذكرياتهما التي تتضمن أحداثا كوميدية ورومانسية كما يتضمن قصص جريمة ومغامرات.

وفي البداية رحب الرئيس التنفيذي للشركة أحمد البريكي بالحضور وثمن للجميع تواجدهم في اللقاء الذي جمعهم مع اسرة «سقط سهوا»، حيث وصف بان هذه النوعية من اللقاءات تساهم في توطيد العلاقة بين الاعلام والفنان ويسعى دائما الى تحقيق توجيهات رئيسة مجلس ادارة شركة «ابيز برودكشنز» للإنتاج الفني الشيخة أبرار خالد الصباح في ان يكون الفنان من أولى الأولويات وان باب «ابيز برودكشنز» مفتوح للجميع في أي تعاون بالمستقبل وتحقيق استراتيجية موضوعة في أن يكون للشباب فرصة سواء في الكويت أو خارجها وأعلن أيضا بأن «ابيز برودكشنز» هي بيت الكل.

وقال ايضا: «اشكر الفنان خالد المظفر والفنان حمدي الميرغني وكل المتواجدين على حرصهم في ان يكون العمل مميزا بطرحه ومساره وايضا وجدنا اهتماماً كبيراً من المنتج المنفذ خالد المظفر في ان تكون هناك اسماء معينة مشاركة في العمل لإيمانه المطلق بانهم سيشكلون علامة فارقة بالعمل».

مشاركة

اما الفنان حمدي الميرغني فقد تحدث لـ «النهار» قائلا: «احببت المشاركة في العمل وزاد الحماس اكثر عندما رايت النص خاصة ان الذي قام بتأليفه الفنان خالد المظفر، ووجدت ان الموضوع شبابي اكثر وايضا مشاركتي اعتبرها ترجمة واقعية في ان الفن يوحد الشعوب وايضا فكرة جميلة ان يكون هناك تعاون بين فناني مصر والكويت»

واضاف قائلا: أؤدي شخصية دكتور يضطر ان يعالج الشخصية التي يجسدها خالد المظفر بحكم الصداقة بينهما ويتخلل هذا الامر العديد من المواقف والاحداث الكوميدية من خلال مجريات العمل التي تحتوي على العديد من المحطات الجميلة.

بداية

اما الفنان خالد المظفر فقال: نتمنى من خلال هذا العمل ان تكون بداية خير مع الجهة المنتجة وايضا من خلال تواجد النجوم المشاركين والمخرج علي بدر، ونتمنى ان يستمتع الجمهور بمشاهدة العمل خلال شهر رمضان القادم خاصة في ظل تواجد نجم كوميدي مثل حمدي الميرغني الذي يعتبر مكسباً كبيراً للعمل.

واضاف ايضا : اعتبر انجاز العمل كوني منتجاً منفذاً ومؤلفاً وممثلاً فيه مسؤولية كبيرة لكن انا للامانة احب من باب الانصاف ألا اكون الاوحد في البطولة لان معي شركاء نجاح في ظل فريق عمل متكامل من «بست برودكشنز» والعديد من الاخوة الذي حملوا عني «العناء الاداري» وهم يعملون ليل ونهار في ان يكون للشركة موقع قدم في مصاف شركات الانتاج الاخرى وايضا اتوجه بالشكر الى المخرج عبدالعزيز صفر الذي كتب معي السيناريو والحوار واضاف لمسات جميلة على الاحداث والشخصيات ونتمنى ان تكون النتيجة مرضية وايجابية.

جهد

كما شارك المخرج علي بدر قائلا: العمل يعتبر كوميدياً بسيطاً في مكس دراما وايضا من واقع تجارب الحياة وهذا ما سوف يلمسه المشاهد مباشرة خلال عرض العمل وايضا يشهد العمل اسماء مميزة بالاضافة الى فنان كوميدي مثل حمدي الميرغني. واضاف: هذا العمل يعتبر اول اخراج لي على الشاشة واحاول في بذل الجهد من أجل ان يكون العمل على قدر المسؤولية الممنوحة لي ومناسبا ونسعى مع الجهة المنتجة ان نصل بالعمل الى مصاف الاعمال الاخرى المميزة ومن بعد هذه التجربة ستكون هناك استمرارية في اخراج الاعمال القادمة واعتبرها تجربة مميزة.

مشاعر

وصرحت الفنانة شبنم خان قائلة: جسدت دور هند وهي دكتورة وتفرق عن بقية شخصيات العمل كونها دقيقة وجادة ومركزة على «شغلها وايد» ولاتعرف تعبر عن مشاعرها ومن خلال مجرى العمل تواجه قصة حب وبالتالي تجد من الصعوبة في التأقلم والتعبير عن ذلك الامر وبالتالي تحاول ان تجد من يساعدها على فهم هذه المرحلة حتى تترجم على ارض الواقع ولكن تواجه اموراً اخرى سوف يراها المتابع للعمل. اما الفنانة ايمان فيصل فقالت: نتمنى من خلال هذا العمل ان نقدم عملاً جميلاً خاصة ان عوامل النجاح متوفرة في ظل فريق عمل متكامل واشكر الجهة المنتجة على توفير كل سبل الراحة للفنانين المشاركين.

