سونيا بن عمار مع دينزل واشنطن في «Equalizer 3»

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تضيف الممثلة الفرنسية التونسية سونيا بن عمار إنجازاً جديداً إلى رصيدها من أدوار البطولة في أعمال سينمائية عالمية مع مشاهير هوليوود حيث من المقرر أن تلعب دور البطولة في الجزء الثالث من فيلم The Equalizer 3 إلى جانب النجمين الرئيسيين دينزل واشنطن وداكوتا فانينغ. وعلى الرغم من حبكة الفيلم لاتزال تحت طي الكتمان، نعلم أن هذا هو الجزء الثالث في سلسلة أفلام التشويق The Equalizer والتي تتمحور حول شخصية روبرت ماكول الحارس الليلي لواشنطن وهو من إخراج أنطوان فوكوا ، تم إصدار أول فيلم من السلسلة عام 2014 وكان قد حقق أكثر من 194 مليون دولار في جميع أنحاء العالم ، مما أدى إلى تكملته إلى الجزء الثاني 2018 والذي حقق أكثر من 190 مليون دولار حول العالم.

وقد أفادت التقارير أن الممثلة الشابة سونيا بن عمار ستكون من بين ستة نجوم جدد من المقرر أن ينضموا إلى طاقم الممثلين، بما في ذلك أوجينيو ماستراندريا وريمو جيروني وأندريا دوديرو، كما ستشارك الممثلة الإيطالية جايا سكوديلارو في الفيلم كما أُعلن سابقًا. وبذلك تنضم سونيا بن عمار إلى القائمة المتزايدة باستمرار من النجوم العرب الصاعدين والذين يشقون طريق نجاحهم في عالم هوليوود. حيث شاهدناها مؤخرًا لأول مرة في هوليوود في الجزء الخامس من سلسلة أفلام الرعب «Scream» ، الذي عرض في دور السينما في 14 يناير من هذا العام وقد كانت التونسية الأصل سونيا بن عمار أول شخصية عربية رئيسية في هذا الفيلم.

وعن هذه التجربة قالت عمار: «لقد شعرت بصراحة بشعور غاية في السيريالية». «إنه بالفعل لامتياز كبير فقد كبرت حرفياً وأنا أشاهد سلسلة الأفلام هذه منذ أن كنت طفلة صغيرة. حتى أنني أتذكر ارتداء ملابس Ghostface لعيد الهالوين».

بدأت عمار البالغة من العمر 25 عامًا حياتها العامة كمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعارضة أزياء حيث اعتلت منصات عروض أزياء دور عالمية مثل شانيل ودولتشي آند غابانا وميوميو وغيرها، وقد يكون دورها في فيلم Scream هو الدور التمثيلي المتميز لابنة المنتج السينمائي طارق بن عمار بحسب vogue.

