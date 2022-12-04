نور تصور أحدث أعمالها السينمائية.. «نبيل الجميل»

Sunday النهار

تقوم الفنانة نور اللبنانية بتصوير أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم «نبيل الجميل»، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعى، وتجسد نور خلال الأحداث شخصية دكتورة تجميل مع النجم محمد هنيدي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويجسد هنيدي شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية. وتعود نور إلى السينما بفيلم «نبيل الجميل» بعد غياب 5 سنوات إذ قدمت آخر أفلامها «تصبح على خير» مع النجم تامر حسني عام 2017 وتأليف وإخراج محمد سامي.

من ناحية أخرى تشارك نور اللبنانية في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «موضوع عائلي» المكون من 10 حلقات، مع الفنان ماجد الكدواني، حيث تقدم نور شخصية جديدة على الأحداث لم تكن موجودة في الجزء الأول الذي تم عرضه في نوفمبر من العام الماضى، إذ تجسد دور دكتورة مخ وأعصاب وتتعرف على عائلة ماجد الكدواني.

وتشارك نور في السباق الرمضاني القادم من خلال مسلسل «ألف ليلة وليلة» مع الفنان ياسر جلال، مؤكدة أنها لن تقوم بدور شهرزاد، ولكن ستقدم شخصية أخرى «مفاجأة وجديدة وحلوة جدا». وأضافت أن الشخصية مكتملة فيها الشر والخير والحب، معبّرة عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل «ألف ليلة وليلة» في إطار فانتازي، حول الصراع بين شهريار وشهرزاد، وكيف استطاعت شهرزاد ترويضه، وتحويله من كائن دموي إلى إنسان طبيعي وعادي.

