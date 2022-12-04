تلفزيون الكويت احتفل باليوم الوطني الـ51 للإمارات

Sunday النهار

احتفل تلفزيون الكويت بمناسبة مرور 51 عاما على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع سفارة الإمارات في الكويت.

إن التعاون بين تلفزيون الكويت مع مؤسسة أبو ظبي الإعلامية قائم حيث تم استضافة عدد من المذيعين الإمارتيين في البرامج المباشره ليكونوا مذيعي ومقدمي الحلقات.

وفي برنامج مساء الخير ياكويت قالت المذيعة الإماراتية أسمهان النقبي أنها بادرة كويتية تستحق الاحترام والتقدير وشكراً للقائمين في وزارة الإعلام وتلفزيون الكويت على حسن الاستقبال.

وكذلك الشكر للوكيل المساعد لشؤون تلفزيون الكويت تركي العارضي المطيري على هذه اللفتة الجميلة وهذا الإعداد الرائع من تلفزيون الكويت بمناسبة عيد أتحاد الإمارات الـ 51.

وقالت المذيعة الإماراتية أسمهان النقبي: قدمت برنامج مساء الخير يا كويت حتى تكون رسالة في كل مكان في الخليج والعالم العربي إماراتية ولكن بقلب كويتي لأن خليجنا واحد وهذه الأفكار والتعاون ليس بجديد على الإعلاميين الكويتيين فهم دائما مبدعون.

وقالت المذيعة الكويتية ورود حيات: إن دول مجلس التعاون الخليجي هم أشقاء والتعاون فيما بينهم دائما على مختلف الأصعدة.

ولكن فكرة تلفزيون الكويت أن مشاركتي في التقديم مع مذيعة إماراتية في تلفزيون الكويت كانت فكرة رائعة وبادرة تستحق الاحترام والتقدير..

فالأفكار الجديدة وانطلاقها في عهد وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووكيل التلفزيون بالتكليف محمد بن ناجي ووكيل التلفزيون تركي المطيري تأتي ضمن استراتيجة رسمها القيادات في وزارة الإعلام ولهم منا كل الشكر والتقدير.

وأشادت حيات بالمهنية العالية التي يمتلكها مذيعو دولة الامارات العربية وأن تقديمها مع المذيعة أسمهان النقبي حيث كانت أجواء رائعة فالكويتيون والإماراتيون أخوة بينهم أواصر القربي وصلة الرحم والمحبه وأن حلقتنا تألقت بتعاون الجميع.

اما آلاء باقر وهي من فريق إعداد برنامج مساء الخير ياكويت تؤكد أن الأحتفال بمرور 51 عاما على تأسيس الإمارات العربية المتحدة بفكرة جديدة مع المذيعة الإماراتية أسمهان النقبي جاءت بتعليمات من وكيل الوزارة بالتكليف محمد بن ناجي ودعم مباشر من وكيل شؤون التلفزيون تركي المطيري الذي يعتبر هو المهندس وراء هذه الأفكار الجديدة في برامج مساء الخير ياكويت.

إن إنتاج تلفزيون الكويت في الفواصل وكليبات الأغاني الوطنية عزز قوة الحلقة التي كان من ضمنها أغنية الفنانة نوال الكويتية «يا إمارات الصقور المخلصين.. أرقي بحلمك على متن السحاب... تحت ظل قيادة الفذ الأمين.. أرفلي بأغلى الحلل وأزهي الثياب.. الكويتي ماتنسيه السنين … فعل أبو خالد من أيام الشباب».

وقالت باقر التي تعمل في تلفزيون الكويت معدة برامج منذ 17 عاما قولها إن الكويتيين والإماراتيين أخوة بينهم علاقات تاريخية ونحن سعداء بمرور 51 عاما على عيد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وان حلقتنا في برنامح مساء الخير ياكويت بدأت بترحيب مذيعة كويتية ولكن بلهجة إماراتية.

واستعرضا من خلالها تغطيات مباشرة لفعاليات سفارة دولة الإمارات في الكويت في انطلاق الطائرات الورقية في شاطئ الوطية في الشويخ ونقل مباشر من ديوان شعراء النبط وأبراج الكويت وأيضا مشاركة المواطنين في التهنئة للشقيقة الإمارات وأيضا تم إعداد نبذة عن تاريخ عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية وحوار سريع بين مذيعة إمارتية وضيف كويتي في برنامج تلفزيون الكويت.

واختتمت قولها: إن إعداد الحلقة حظي بدعم مهني كبير من المخرج سليمان الخراج وأحمد السعيد حتى تكون بهذه الروعة والجمال.

