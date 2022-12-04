أُقيمت بفندق جميرا بقيادة المايسترو أحمد العود دشتي وبن حسين وجاسم محمد في ليلة طربية شبابية.. «غير»

Sunday النهار

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اقيم حفل مميز أبهر الحاضرين في فندق الجميرا (قاعة بدرية) الذي قدمته الإعلامية لولوة العسلاوي وأحياه الفنانون إبراهيم دشتي وخالد بن حسين وجاسم محمد بقيادة المايسترو الدكتور أحمد العود.

في البداية أطرب الفنان الشاب جاسم محمد الجمهور بالأغاني الرومانسية، بينها «ياحب ما بعده حب» ثم قدم أغنية «ليه»، ليحلّق باغنية «رايح للقمر». ثم غني «ياحلو»، «عزيز وماعرف».

ثم طغت الاجواء الرومانسية اركان المسرح وغنى «جو عشاق» تلتها أغانٍ متعددة على غرار «الدنيا مقلوبة»، و«خايف أقوله»، في حين ختم وصلته بأغنية «لما لما».

وبعد استراحة قصيرة، ، اعتلى الفنان خالد بن حسين خشبة المسرح، ليقدم توليفة مميزة من أغانيه، حيث بدأ وصلته بأغنية «خوفي»، تلتها أغانٍ عدة، منها «وحش عيني»، «ياشوق»، «تو النهار»، «حسبي عليك»، «شاغلتني عيونه».

كما أشعل المدرجات بأغنية «غيروكم» التي لامست مشاعر الحاضرين، ليشدو بعدها بأغنية «خلوني»، ثم أغنية «عذاب الليالي»، فأغنية «ماعود»، «مانسيته».

ولم تنته وصلة الطرب التي قدمها بن حسين عند ذلك الحد، بل أبدع أيضاً بأغنية «أطلب من الله» وأغنية «فزيت من نومي»، ليشعل جذوة الحماسة في نفوس الجمهور عندما قدم لهم أغنية «يافهد». أتبعها بـ«ميدلي» لأغان مثل «حاسب الوقت» مع «أرجوك»، و«للصبر آخر». وبعد انتهاء الـ«ميدلي»، اختار من الأغاني «طفل مغرور»، «مابيك تضحك لهم»، «ياموضي»، «كنت أحبه» و«ياخالد». أما الفنان إبراهيم دشتي، فقد أبهر الحضور بأغنية «مخاصمها»، ثم ردّ على الأغنية الأولى بأغنية «أنا زعلته»، أتبعها بـ«إنقاذ موقف» التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب.

كما حرص على أن تظلّ وصلته مشتعلة بالأعمال التي لم ينفك يطلبها الجمهور، مثل أغاني «أنا المدعو»، «مشتاقين»، «تمادينا»، «طاف»، «الكرامة».

ولعلّ أغنية «فاقدها» التي تألق بأدائها دشتي حظيت بتفاعل الحاضرين أكثر من سواها. كذلك، ألهب القاعة بأغنية «ليتك معي»، ثم «ياستار» فأغنية «أعرفك بحضرتي».

وأكمل دشتي وصلته الغنائية «في غيابي»، ليقدم من بعدها «سؤال صغير»، قبل أن ينثر في أرجاء المسرح «ورد أصفر». وغنى كذلك «بكرا بتعود» أتبعها بأغنية «كشميري».

