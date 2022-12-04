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وزير الخارجية زار قصر المربع ومتحف الملك عبدالعزيز


أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر وبضيافة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود زيارة إلى قصر (المربع) الذي يعتبر من أقدم وأشهر المعالم التاريخية في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.
وتم خلال الجولة التي أتمها الشيخ سالم الصباح بمعية الأمير فيصل بن فرحان الاطلاع على متحف الملك عبدالعزيز التاريخي الذي يعد معلما وطنيا على مستوى المملكة ومقرا لإقامة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ثم أصبح فيما بعد مركزا لجميع القرارات الإدارية ومقرا لاستقبال ضيوف الملك وعرف باسم الديوان.
وزير الخارجية قام بجولة في مدينة الدرعية التاريخية والتي تعد عاصمة الدولة السعودية الأولى وتعتبر معلما تاريخيا مسجلا في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة (اليونيسكو).


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