النيادي: الكويت والإمارات نموذج استثنائي في التكاتف

وطن النهار

قال السفير الاماراتي لدى البلاد مطر النيادي: إن العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت تعد نموذجًا استثنائيا وثريا للتعاون والتكاتف على الصعد كافة، وتستمد قوتها من جذورها التاريخية المتأصلة، ومن حرص قيادتَي البلدين على دفعها نحو المزيد من التطور والتقدم، واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، مع انطلاق فعاليات المهرجان التراثي الإماراتي التي استضافتها ديوانية شعراء النبط بحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين بمناسبة اليوم الوطني الاماراتي الـ 51.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد النيادي بالحضور، لافتا إلى ان العلاقات الإماراتية - الكويتية تقوم على روابط الدم والنّسَب والتاريخ المشترك.

من ناحيته، أكد أمين سر ومدير ديوانية شعراء النبط نصار الخمسان ان الاحتفال بيوم الاتحاد مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا لما تمثله من قيمة وطنية للشقيقة الامارات وأهلها الطيبين، الذين تمكنوا من المضي قدما في طريق النجاح والتميز والذي أوصل الامارات الى مستويات راقية من التقدم، مشيدا بدور حكام الامارات في تطوير ورقي بلادهم وبالجهد الذي يقوم به رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في النهوض بالامارات في مختلف الميادين، كما أشاد بدور السفير النيادي في التقارب الثقافي والاجتماعي بين الشعبين الشقيقين.

من ناحية أخرى، أقامت السفارة الاماراتية فعالية الطائرات الورقية بألوان علام الامارات والكويت والسيارات الكلاسيكية بمنطقة شاطئ الوطية بالشويخ بالتنسيق مع فريق بصمة التطوعي لمناسبة عيد الاتحاد 51 لدولة الامارات.

