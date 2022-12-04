«السكنية»: إنارة كل طرق «عبدالله المبارك» في أبريل المقبل

وطن النهار

أعلن نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية راشد العنزي عن بدء المؤسسة بايصال التيار الكهربائي بأعمدة انارة الطرق الرئيسة بمنطقة غرب عبد الله المبارك نهاية الاسبوع الماضي.

واضاف في بيان صحافي ان ذلك يأتي ايماناً من المؤسسة بأهمية انارة الطرق الرئيسة وما يمثله ذلك من اثر بالغ على امن المواطن وعلى الحركة المرورية داخل المنطقة واستشعاراً منها بحاجات المواطنين الضرورية فقد تم التوجيه لمقاولي العقدين بضرورة اعطاء الأولوية لانهاء اعمال الطرق الرئيسة.

وأكد العنزي استمرار استكمال انارة المتبقي من الطرق الداخلية داخل المنطقة وأن ذلك سيأتي تباعا خلال الأيام والأسابيع القادمة وصولاً الى انتهاء الأعمال في ابريل 2023 مؤكداً في الوقت ذاته حرص المؤسسة على انجاز جميع الخدمات الضرورية للمنطقة.

وثمن نائب المدير العام لشؤون التنفيذ تعاون المختصين بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في عملية ايصال التيار الكهربائي لأعمدة الانارة بالمشروع مبدياً شكره الجزيل لما قدموه من تسهيلات في هذا الشأن.

وشكر العنزي المواطنين على ما قدموه من تعاون مع اخوانهم في الجهاز الفني المشرف من المؤسسة العامة للرعاية السكنية اثناء تنفيذ اعمال عقود الانارة آملا في الوقت نفسه استمرار هذا التعاون في العقود الجاري تنفيذها حاليا لأعمال البلاط والطبقة السطحية للاسفلت وذلك لما فيه مصلحة المنطقة والمواطن.

