سنان: الأشعة التداخلية تعالج مشكلات تضخم البروستاتا الحميد

وطن النهار

كشف الأستاذ بكلية الطب جامعة الكويت رئيس قسم الأشعة التداخلية وعلاج الألم بمستشفى طيبة بروفيسور طارق سنان عن أحدث الطرق العلاجية لتضخم البروستات الحميد (BPH) الذي يصيب مابين 50 الى 90% من الرجال كبار السن خاصة الذي تتراوح أعمارهم مابين 60- 80 عاما لافتا إلى أن ضخامة غدة البروستاتا حالة طبية شائعة تظهر مع تقدم الرجال في العمر.

وأوضح بروفيسور طارق سنان في تصريح صحافي أن البروستاتا هى نوع من الغدد الصماء (الإندوكرينية) صغيرة الحجم موجودة عند الرجال فقط تقع بين القضيب والمثانة البولية في منطقة الحوض حيث تلتف حول مجرى البول المجتمع في المثانة البولية ومن خلالها الى الخارج اثناء عملية التبول، لافتا ألى انه ومع تقدم السن عند الرجال يحدث تضخم البروستاتا وتزيد بشكل ملحوظ في الحجم مما يؤثر على الأعضاء المحيطة خاصة مجرى البول والمثانة.

وأكد بروفيسور طارق سنان أن علاج المشاكل التي تنتج عن تضخم البروستاتا الحميد يمكن أن تتم عن طريق استخدام الأشعة التداخلية من خلال سد شريان البروستاتا المتضخمة بدون جراحة مما يساعد على الخلاص التام من جميع المشاكل المصاحبة للتضخم البروستاتي

وبيّن بروفيسور طارق سنان أن أجراء العملية باستخدام الأشعة التداخلية يشتمل على إدخال أنبوب أو قسطرة داخل شريانٍ في الساق ثم يُوَجَّه الأنبوبُ إلى الشريان الذي يُزوِّدُ البروستات بالدَّم؛ ثمَّ تُحقنُ خرزاتٌ صغيرة جداً في الشريان تعمل على منع تدفُّق الدَّم إلى البروستات، مشيرا إلى أن هذه الطريقة الجديدة في المُعالجة لا توجد لها المخاطر نفسها من ناحية المضاعفات الخطيرة، مثل السَّلس والعنانة، التي تُصاحِبُ مُعالجةَ تضخُّم البروستاتا.

