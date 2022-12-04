بيونغ: تعاون ثقافي ناجح مع الكويت

وطن النهار

قال السفير الكوري لدى البلاد تشونغ بيونغ ها، ان «فهم الطعام هو أحد أفضل الطرق لفهم ثقافة البلدان الأخرى، ووسيلة جيدة لتقريب الشعوب وأفضل الطرق لمعرفة عاداتهم».

جاء ذلك في تصريحات له على هامش «مهرجان مأكولات الشارع الكوري 2022»، الذي يعد من انجح الفعاليات الثقافية التي تقيمها السفارة سنويا والاكثر رواجا وشعبية وذلك ضمن الفعاليات الناجحة في الكويت.

وقال السفير الكوري: «أعددنا لهذه المناسبة مأكولات مختلفة، وهذه فرصة للكويتيين الذين سافروا لكوريا في السابق ان يتذوقوا مجدّداً الطعام الكوري الذي نأكله في شوارعنا، ليشعروا وكأنهم متواجدون في شوارع كوريا ويتذوقون الطعام نفسه».

وأضاف: «نقيم مهرجان مأكولات الشارع في مقر السفارة للعام الثاني على التوالي بعد جائحة كورونا، ليس فقط للمسؤولين والديبلوماسيين وانما أيضاً للكويتيين وللمقيمين في هذا البلد»، مشيراً إلى أن «أكثر من ألف مواطن ومقيم، وعدد كبير من الدبلوماسيين المعتمدين في البلد، شاركوا في هذا المهرجان.

وتابع: «شهدنا أخيراً اقبالاً كبيراً على الأكل الكوري في الكويت، وأعددنا لهذه المناسبة مأكولات مختلفة، وهذه فرصة للكويتيين الذين سافروا لكوريا في السابق ان يتذوقوا مجدّداً الطعام الكوري الذي نأكله في شوارعنا، ليشعروا وكأنهم متواجدون في شوارع كوريا ويتذوقون الطعام نفسه».

