مركز أسنان الجهراء يستقبل حالات «التوحد» و«متلازمة الداون»

وطن النهار

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الذي صادف أمس أكدت رئيسة وحدة الاحتياجات الخاصة بمركز الجهراء التخصصي لطب الأسنان د. دلال الخراز لـ«كونا» أن اطباء الوحدة وطاقمها المساعد بالتعاون مع أطباء التخصصات الاخرى يدركون ما يحتاجه كل من يندرج تحت مسمى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باختلاف تصنيفهم وتفاوت شدة احتياجاتهم، مشيرة إلى أنهم يستقبلون الحالات منذ 12 عاما فأكثر.

وذكرت الخراز أن الوحدة العلاجية تستقبل حالات التوحد ومتلازمة الداون والحالات الدقيقة والصعبة مثل مرضى القلب والزهايمر وزراعة الأعضاء والخاضعين للعلاج الكيماوي وغيرهم «ففي عام 2021 تم علاج قرابة 1100 حالة وهو رقم جيد لاسيما تزامنه مع مخاوف الأهالي من جائحة كورونا».

وأوضحت أن آلية العمل بالوحدة تختلف من حالة إلى أخرى إذ انها تستقبل يوميا ما بين 6 و10 حالات وتبدأ بعمل التنظيفات العامة للأسنان ووضع الحشوة مرورا بعلاج العصب أو خلع السن أو اخضاع الحالة لعملية جراحية تستدعي تدخل تخصصات أخرى، لافتة إلى أن آلية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون مشاكل بالأسنان تختلف كليا عن أقرانهم الذين لا يعانون أي عائق.

