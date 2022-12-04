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وطن النهار

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«تدريب التطبيقي» ناقشت صرف 400 دينار لحملة الدكتوراه


أعلن أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد العازمي أن الرابطة مستمرة في مساعيها الرامية لنقل قضايا الهيئة التدريبية بالكليات لأعضاء مجلس الأمة لإيجاد حلول جذرية لها ولتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الكويت. وأوضح أنه شارك في وفد من الرابطة ضم كلاً من أمين الصندوق علي السهلي، وعضو هيئة التدريب بمكتب التربية العملية محمد بليه العجمي، وذلك للقاء عضو مجلس الأمة النائب فلاح الهاجري، وأن وفد الرابطة شرح للنائب الهاجري قضايا المدربين في الكليات شرحا وافيا، حيث تمت مناقشة قرار مجلس إدارة هيئة التطبيقي لسنة 2014 بشأن صرف مبلغ 200 دينار لحملة الماجستير، و400 دينار لحملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريب أسوة بنظرائهم في وزارة التربية ووزارة الأوقاف، كما ناقش الوفد ترقيات أعضاء هيئة التدريب من حملة الدبلوم ومدى استحقاقهم لهذه الترقيات. وختم العازمي تصريحه بتوجيه الشكر للنائب فلاح الهاجري لحسن استقباله وفد الرابطة واستماعه بكل اهتمام لما تم طرحه من قضايا، وقد أكد لوفد الرابطة قناعته بهذه المطالبات المستحقة وأنه سيدعمها لحين إقرارها.


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