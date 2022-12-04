البغلي: تنمية رأس المال البشري

وطن النهار

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنميه المجتمعية وزيرة الدولة للمرأة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الاعاقة م. مي البغلي، معرض «أنا موهوب» بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، وبحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هنادي مساعد المبيلش ورئيس فريق أصدقاء المعاقين الشيخة سهيلة الصباح.

وفي هذه المناسبة، أكدت الوزيرة البغلي، أن الخطة الإنمائية الخمسية للكويت أولت الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغا، وحرصت على العمل على تنمية وتعزيز رأس المال البشري من خلال البرامج المخصصة لخدمة هذه الشريحة المجتمعية المهمة.

وأوضحت أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تحتفل بهذه المناسبة السنوية حرصا على استذكارها في كل عام، لتشارك الكويت بهذا الاحتفال جميع دول العالم، ومن ثمّ تعزز التزامها بالعمل من أجل عالم أفضل يتمتع فيه أبناؤنا من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة والتمكين، مؤكدة أن هذه الشريحة تعتبر جزءا أساسيا من المجتمع، ونطمح في عام 2023 إلى تفعيل جميع مواد القانون 10 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، مبينة انه لا يمكن تحقيق ذلك من دون تضافر جميع الجهود، خاصة بالذكر أبناءنا من ذوي الإعاقة إضافة إلى جمعيات النفع العام التي تمثلهم والقطاع الخاص وغيرهم من الجهات المعنية.

وأضافت:إننا «حريصون كل الحرص على المشاركة في تنمية الوطن وفق رؤية «كويت جديدة 2035»، وتنفيذ التزامات الكويت الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، لاسيما بعد انضمام الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول الحقوق المعنية بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة».

واعربت البغلي عن شكرها لجميع العاملين في الهيئة ولجميع المؤسسات والجهات التي بادرت إلى المشاركة وتقديم الدعم، سائلة المولى -عز وجل- أن يسدد على طريق الخير خطانا لما فيه خير هذا الوطن العزيز ورفعته وازدهاره.

هذا وتضمن معرض «أنا موهوب» 20 بوثا من المشاركين وقدم من خلاله الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التي استعرضت مواهب وانجازات وابداعات أشخاص من ذوي الإعاقة في المجالات الفنية والثقافية.

