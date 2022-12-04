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وطن النهار

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«الإطفاء» كرّمت السلمان


بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد ومدير ادارة تحقيقات الحوادث العقيد سيد الموسوي، كرم مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام العقيد محمد الغريب الرائد متقاعد رضا السلمان بعد مسيرة حافلة من العطاء والانجاز بذلها الرائد السلمان في ادارة العلاقات العامة والاعلام وساهمت في تطوير العمل الاعلامي بقوة الاطفاء العام.
حضر حفل التكريم مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام السابق اللواء م. خليل عبدالرضا الأمير وعدد من ضباط العلاقات العامة والاعلام.


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