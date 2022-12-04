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وطن النهار

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ضبط مروج مخدرات


تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط شخص «غير كويتي» بحوزته مواد مخدرة، بعد ضبطه بكمين في إحدى المناطق. ووفق مصدر امني بان معلومات وردت لرجال مكافحة المخدرات تفيد عن نشاط تاجر مخدرات ببيع المواد المخدرة على الشباب في مختلف المحافظات، وعليه قام رجال الأمن الجنائي بعمل التحريات اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية لضبطه، حيث تبين انه تاجر مخدرات في العقد الثالث من عمره ويبيع المخدرات للشباب، وعليه تم وضع كمين باحدى المناطق تمت عملية ضبطه وبحوزته 4 كيلوغرامات من مادة «الشبو» وربع كيلو «حشيش» و5 غرامات من «ماريغوانا» و20 قرص حبوب مخدرة.


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