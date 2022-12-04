«غوستاف».. يفتح «أورام» الاستثمار!

الأولى

أثار إعلان أحد المستشفيات الفرنسية انسحابه من العمل في الكويت ردود فعل نيابية واسعة وصلت إلى طلب تشكيل لجنة تحقيق في الأمر.

ودعا النائب د. عبدالكريم الكندري هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إلى توضيح اسباب عدول القائمين على مستشفى غوستاف روسي الفرنسي احدى كبرى المؤسسات العلاجية المعنية بأمراض السرطان عن استكمال اعمالهم بالكويت قائلاً: لابد من تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة لماذا لم يتم العمل بالرخصة الممنوحة لهم منذ العام 2017.

من جانبه قال النائب شعيب شعبان ان بطء الاجراءات والروتين والمصالح الخاصة هي الأسباب الرئيسة للعجز الذي تعاني منه مفاصل الدولة، كما انها وراء امتناع المستثمر الأجنبي عن المشاركة في السوق المحلي مثل انسحاب مستشفى غوستاف روسي بعد 5 سنوات.

وزاد: اننا لا نرجوكم خدمة المواطن لان خدمته واجب عليكم، وسأتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق فيما اثيرحول المستشفى.

وقال النائب عبدالعزيز الصقعبي: ان مصروفات العلاج بالخارج 400 مليون دينار وكان بالامكان توفير جزء كبير منها باحتضان مستشفى «غوستاف روسي» لعلاج السرطان، معتبرا ان معطيات وتداعيات انسحاب المستشفى تستوجب التحقيق للوقوف على الأسباب وتجنب تكرارها ومحاسبة المتسببين ان ثبت تورطهم في اعاقة قيام المشروع. من جهته قال النائب ماجد المطيري ان انسحاب مستشفى غوستاف روسي الفرنسي لعلاج السرطان من الدخول في السوق الكويتي يأتي استمراراً لسلسلة التدهور في القطاع الاقتصادي والاستثماري والصحي، وعدم القدرة على ابقاء الكفاءات الصحية، لذلك يجب التحقيق في الموضوع.

من جانبه اعتبر النائب د. فلاح الهاجري ان انسحاب المستشفى من ممارسة اعماله ما هو الا دليل على ان مسلسل الاخفاقات في الملف الصحي الذي لا يزال مستمراً، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسباب هذا الانسحاب وملابساته.

بدوره قال النائب سعود العصفور ان انسحاب مستشفى غوستاف روسي أو غيره امر متوقع في ظل منظومة صحية واقتصادية فاشلة، لافتا إلى ان القطاع الصحي غير جاذب للاستثمار وما يُصرف عليه 3 مليارات دينار سنوياً لا يتناسب ومستوى ما يقدم من خدمات، لذلك فان هنالك حاجة ضرورية لتطوير حقيقي لهذا القطاع المهم يبدأ بالفصل ما بين المنظم والمشغل.

من جهته، كشف النائب هاني شمس ان من اهم اهداف اللجنة الصحية في مجلس الأمة فتح افرع لمستشفيات عالمية، داعيا إلى فتح تحقيق في سبب انسحاب مستشفى غوستاف روسي.

من جانبه قال النائب عبدالله فهاد ان وجود مستشفى عالمي بحجم «غوستاف روسي» في الكويت سيوفر على الدولة مصاريف العلاج بالخارج ويسهل على المرضى العلاج داخل الكويت اضافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية وتطوير الطواقم الطبية، لذلك اؤيد طلب النواب تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء الانسحاب.