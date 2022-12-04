هولندا أول المتأهلين إلى ربع النهائي

الأولى

بلغت هولندا الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المستمرة في قطر حتى 18 الشهر الحالي، عقب فوزها المستحق على الولايات المتحدة الأميركية 3-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس على ستاد خليفة الدولي في ثمن نهائي المونديال.

وافتتح المهاجم ممفيس ديباي التسجيل لمنتخب «الطواحين» في الدقيقة العاشرة، فيما أضاف زميله دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، وعزز دينزل دومفريس تقدم هولندا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 81، في حين جاء الهدف الوحيد للمنتخب الأميركي في الدقيقة 66 عبر اللاعب حاجي أمير رايت.

وتتواصل اليوم منافسات الدور ثمن النهائي بإقامة مواجهتين، تجمع الأولى فرنسا وبولندا على ستاد الثمامة، فيما يلتقي في الثانية إنكلترا مع السنغال على ستاد البيت.

وبعد مرور 40 عاماً على لقائهما الوحيد في كأس العالم، يعود منتخب فرنسا لمواجهة نظيره البولندي في المونديال من جديد.

وتبدو جميع الأوراق الرابحة التي يمتلكها منتخب فرنسا حاليا جاهزة للقاء، بقيادة كيليان مبابي وعثمان ديمبلي وكينغسلي كومان وأنطوان غريزمان. ولن تكون مواجهة منتخب بولندا، الذي يعود للظهور في الأدوار الإقصائية للمونديال للمرة الأولى منذ نسخة 1986 في المكسيك، سهلة على المنتخب الفرنسي، لأن النجم روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه لديهم الأمل في الذهاب بعيداً في هذا العرس العالمي.

بدوره، يتطلع منتخب إنكلترا تحت قيادة مدربه غاريث ساوثغيت للمضي قدماً في البطولة على أمل تكرار إنجاز 1966 عندما توج الإنكليز باللقب العالمي، ويبدو منتخب إنكلترا مرشحاً للفوز في لقاء اليوم في ظل ما قدمه من مستويات قوية في دور المجموعات، إذ يمتلك المنتخب الإنكليزي أقوى خط هجوم في البطولة حاليا بالاشتراك مع منتخب إسبانيا، حيث كان المنتخبان الأكثر تسجيلاً في الدور الأول برصيد 9 أهداف.

أما منتخب السنغال فيطمح لرد الاعتبار لكرة القدم الإفريقية أمام إنكلترا، إذ مازالت جماهير القارة السمراء تتذكر فوز إنكلترا (3-2) على الكاميرون (بعد اللجوء للوقت الإضافي) في ربع النهائي في مونديال إيطاليا عام 1990، ليحرم «الأسود غير المروضة» من أن يصبح أول منتخب إفريقي يصعد للدور نصف النهائي في كأس العالم عبر التاريخ. ويأمل المنتخب السنغالي في أن يذيق نظيره الإنكليزي من نفس الكأس، التي تجرعته الكاميرون، وأن يطيح به من البطولة رغم تصدره قائمة الترشيحات للتتويج باللقب في تلك النسخة.