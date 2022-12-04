الناهض: سحب 12 قسيمة صناعية

الأولى

كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض عن ان اجمالي القسائم الصناعية والخدمية والتجارية والحرفية التابعة لأملاك الدولة وغير المستغلة، بلغ 31 قسيمة بمساحات تراوحت بين 142412 متراً مربعاً للحد الاقصي و861 متراً مربعاً بالحد الأدنى.

وافاد في وثيقة حصلت النهار على نسخة منها بان تلك القسائم موجودة في شرق الاحمدي والشويخ الصناعية وشرق ميناء عبدالله ومنطقة امغرة الصناعية. وبين الناهض ان عدد القسائم غير المستغلة وتم الانتهاء من سحبها واسترجاعها للهيئة العامة للصناعة بلغ 12 قسيمة بمساحات تراوحت بين 60 الف متر مربع بالحد الأقصي و288 متراً مربعاً بالحد الأدنى في مناطق الشعيبة الشرقية وأمغرة الصناعية والشعيبة الغربية وصبحان الصناعية. وأفاد بأن الهيئة العامة للصناعة سحبت عددا من القسائم لأسباب متعددة منها عدم استغلال القسيمة او تعثر المستثمر في تنفيذ البرنامج الزمني الخاص بانشاء المنشآت الصناعية.

من جهة أخرى أصدر الناهض قراراً يقضي بحظر استيراد وبيع وشراء وتداول جميع انواع المستحضرات التي تحتوي على المواد المحظورة، كما اصدر قرارا اخر يقضي بحظر استيراد وبيع وشراء وتداول جميع انواع المستحضرات التي تحتوي على مواد بوتيل فينيل ميثيل وربيونان وليليال بجميع انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها.