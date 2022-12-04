سحب قطع بحرية عراقية من المياه الإقليمية الكويتية

الأولى

تجاوب العراق سريعا مع مذكرة الكويت بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية الكويتية حيث أمر رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بسحب القطع فورا مع اخذ التدابير بعدم تكرار الحادثة.

وكانت وزارة الخارجية اعلنت أن سفيرنا لدى العراق طارق الفرج سلم مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية أسامة الرفاعي مذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية للكويت وضرورة سحب هذه القطع فورا خارج المياه الإقليمية.

وأكدت الوزارة استعداد الكويت للتعاون مع العراق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.

وشددت على ضرورة احترام سيادة البلدين ورفض الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها مع احتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

ودعت الوزارة المسؤولين في العراق إلى التعاون في كل ما من شأنه دعم أواصر الأخوة وبما يعزز أمن البلدين واستقرار المنطقة.