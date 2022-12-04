فلسطين.. 10 شهداء خلال 72 ساعة

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عواصم - الوكالات: أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن «قلقهما» من تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد إعدام الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من المسافة صفر، ليرتفع عدد الشهداء خلال 72 ساعة إلى 10...(طالع ص14).

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة، استشهاد الشاب الذي أصيب في وقت سابق من نفس اليوم برصاص إسرائيلي أطلق النار عليه من المسافة صفر في حوارة جنوبي نابلس.

ونشر ناشطون صورا لفلسطينيين اثنين حاولا تخليص الشاب من قبضة الجندي الذي أطبق الخناق عليه، وسحبه إلى مكان آخر وأطلق النار عليه. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب بعد إصابته.

من جانبها، قالت الرئاسة الفلسطينية إن إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (22 عاما) بدم بارد برصاص الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها من استمرار العنف في الضفة الغربية، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه مما وصفه بتصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وأكد الاتحاد أن قتل الاحتلال 10 فلسطينيين خلال 72 ساعة، يعكس استخدام قوى الأمن الإسرائيلية القوة المميتة، وهو ما يخالف مبادئ القانون الدولي.وطالب بالتحقيق في وقوع الضحايا بين المدنيين وضمان المساءلة.