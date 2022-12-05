العراق يستعيد 18 ألف قطعة أثرية مهرَّبة

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة من العراق إلى الخارج.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأنّ تصريحات حسين جاءت خلال افتتاحه أعمال «منتدى الحضارات العريقة» بدورته السادسة، الذي انطلق في العاصمة بغداد، بحضور دولي.

وأكد وزير الخارجية العراقي أنّ العالم، في الفترة الراهنة، «يواجه تحديات كبيرة، بسبب الأزمات واختلاف المصالح بين دول العالم»، موضحاً أنّ «الحوار الثقافي يمثل شرطاً لتعزيز التفاهم».

وشدد على أنّ «أغلب حضارات العراق تعرضت لتهديدات مختلفة، والإرهاب كانت له يد في تدمير المعالم الحضارية، لكن تلك الأعمال الإرهابية لا يمكنها طمس التاريخ».

وأشار إلى أنّ بلاده «تنتهج رؤية تشاركية، وهناك مسؤولية أمامه في المستقبل للأخذ بزمام التعاون المشترك»، لافتاً إلى أنّ «تحديات التغير المناخي تتطلب تعاوناً مشتركاً».

واعتبر أنّ «منتدى الحضارات العريقة الذي يستضيفه العراق، يُعد طريقاً دبلوماسياً قوياً لدعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات الراهنة».

وبيّن وزير الخارجية العراقي أنّ بلاده «تعرضت لسرقة ممنهجة، لتهريب تراثه الثقافي في فترات مختلفة»، موضحاً أنّ الحكومة العراقية «بذلت جهوداً مضنية لوقف العمليات التخريبية ضد الآثار».

وأكد حسين «إعادة أكثر من 18 ألف قطعة أثرية عراقية مهربة»، معرباً عن أمله في «تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق لإعادة الآثار المسروقة كافة»، ومشدداً على أنّ المنتدى الحضاري الذي يعقد في بلاده يُعد «فرصةً قويةً للتواصل النوعي».

وأعلن العراق، العام الماضي، استعادة آلاف القطع الأثرية من الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى كانت قد سرقت من مواقع تاريخية تعرضت للسرقة بواسطة النبش والنهب قبل وبعد عام 2003.

وقبل أعوام، استهدفت عناصر تنظيم «داعش» في العراق الكثير من المواقع الدينية والأثرية، وحطمت جزءاً كبيراً منها، في مدينة الموصل خصوصاً. وعملت عناصر التنظيم على تلغيم تلك الأماكن في قضاء الحمدانية جنوب شرقي الموصل وتفجيرها.

ويفرض قانون الآثار العراقي عقوبات صارمة بحق المتاجرين بالآثار والمهربين لها، لكن مع ذلك لا يمكن القضاء بشكل كامل على ظاهرة سرقة وتهريب الآثار، خاصة مع تفشي الفقر والبطالة والظروف الأمنية والمعيشية الصعبة في البلاد.

ويعد العراق من أغنى دول العالم بالآثار، لدرجة أن بعض الكنوز الأثرية والثقافية، لكثرتها تطفو على أسطح المواقع التاريخية أحيانا، بفعل العوامل البيئية والمناخية كالأمطار والسيول الجارفة.

وكان العراق في الماضي مهدا لبعض أقدم المدن في العالم، وهناك آلاف المواقع الأثرية في أنحاء البلاد، حيث كان السومريون والبابليون والآشوريون يعيشون ذات يوم.

