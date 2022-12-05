مصر.. «واقعة الكرباج» تهدد بمفاقمة «هجرة الأطباء»

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القاهرة – الوكالات: أعادت حادثة اعتداء مروع بـ«الكرباج» على ممرضات في أحد المستشفيات المصرية، وفق مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، الجدل في شأن أوضاع الطواقم الطبية في مصر. وعلى رغم تدخل وزارة الصحة رسمياً في الحادثة، فضلاً عن إعلان القوات المسلحة «متابعتها عن كثب الواقعة» مع تأكيد «كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون» بعد تورط أحد أفرادها في الاعتداء، لم تهدأ بعد تداعيات الحادثة التي شهدها مستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية شمال القاهرة، بعدما اعتدى ضابط طيار في القوات المسلحة وعدد من أفراد أسرته على طاقم التمريض والعاملات بالمستشفى، ما أسفر عن إجهاض ممرضة وإصابة ثمان أخريات.

وتأتي الواقعة في وقت يعاني القطاع الصحي من تنامي ظاهرة «هجرة الأطباء» وتأثيرها في أحد أهم القطاعات بالدولة، لا سيما مع رصد أكثر من 11500 استقالة لأطباء خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مما يضاعف حجم التحديات التي تواجه قطاع الصحة الذي يعاني بالأساس نقصاً في الكوادر الطبية (معدل الأطباء في مصر 8.6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، أي أقل من طبيب لكل 500 مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن).

ووفق ما روته ممرضات، نشبت الحادثة، مساء الخميس الماضي، حينما حضر أحد الأشخاص إلى مستشفى قويسنا المركزي بصحبة زوجته التي تعاني نزيفاً وطلب إسعافها وحينما أبلغت الممرضات الزوج بأن أطباء النساء مشغولون في إجراء جراحة في الوقت الحالي، انهال الزوج وعدد من مرافقيه بالضرب على الممرضات والعاملات.

وبينما برر المتهمون وعلى رأسهم الضابط، الحادثة بأن طاقم التمريض لم يهتم بحال المريضة التي كانت تنزف وتعمدوا التلكؤ في إسعافها، أوضحت إحدى الممرضات المعتدى عليها تدعى مهى بشر، في شهادتها لـصحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن الواقعة بدأت بعد وصول عدد من السيدات بصحبة مريضة مصابة بنزيف بسيط إلى طوارئ المستشفى خلال انشغال أطباء قسم النساء كافة بعمليات أخرى ليوجههم التمريض لإجراء سونار وبعض التحاليل لحين استدعاء الطبيب.

وأضافت بشر أنها فوجئت برفض الأشخاص المصاحبين للمريضة انتظار إجراء السونار أو التحاليل وبدأوا بسباب جميع العاملين في المستشفى وتهديدهم ثم ضربهم، ليأتي بعدها دور نجل إحدى السيدات الذي عرفت من خلال تهديداته عمله كضابط، مشيرة إلى أنه وصل بعد عائلته بنصف ساعة تقريباً وشارك معهم في الاعتداء على جميع من في المستشفى من طاقم تمريض وأمن وموظفين وهو ما رصدته كاميرات المراقبة بوضوح، مشيرة إلى أنه تعمد التهديد باستخدام نفوذه ضد الطاقم الطبي في المستشفى.

وبحسب شهادة بشر، حاولت «إدارة المستشفى منعهم من تقديم بلاغات بالواقعة في بداية الأمر قبل أن تتراجع وتقدم بلاغاً باسم المستشفى ضد المعتدين وتسمح لهم بإقامة تسعة بلاغات فردية ضدهم».

وعن حالات الاعتداء على الممرضات والأطباء في المستشفيات، قالت بشر «هناك كثير من الحالات خلال الآونة الأخيرة والأمر ازداد بشكل مبالغ به ويحتاج إلى وقفة لأننا نمارس مهنتنا ومحاولة إرهابنا أو الاعتداء علينا ستجبرنا على تركها. في النهاية نحن بشر ولدينا طاقة للتحمل وأيضاً لدينا كرامة وحقوق يجب أن تصان ولا تنتهك من الجميع».

وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت على لسان المتحدث باسمها العقيد غريب عبدالحافظ أن «القوات المسلحة تتابع عن كثب واقعة مستشفى قويسنا المركزي»، مؤكداً في بيان نشره على صفحته الرسمية على مواقع التواصل، «احترام المؤسسة العسكرية الكامل لمبدأ سيادة القانون وتهيب بالجميع تحري الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات»، وفي السياق زار وزير الصحة خالد عبدالغفار المستشفى، مؤكداً حرصه على «كرامة وسلامة مقدمي الخدمات الصحية وعدم التهاون في الحفاظ على حقوقهم». ومع تكرار مشاهد التعدي على الطواقم الصحية في مصر، يحاول مجلس النواب استصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وفق برلمانيين يقضي بـ«وضع عقوبات مغلظة ورادعة للتصدي لحالات الاعتداء على الأطباء أو أطقم التمريض»، مشيرين إلى أن عقوبة التعدي على الأطباء وأطقم التمريض بحسب مشروع قانون المسؤولية الطبية تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه (نحو 8 آلاف دولار) ولا تتجاوز مليون جنيه (نحو 40 ألف دولار) في حال أدى الاعتداء على الأطباء إلى إيذاء بدني أو نفسي.

