إيران تحل «شرطة الأخلاق».. وتراجع قانون الحجاب

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أعلنت الحكومة الإيرانية عن حل «شرطة الأخلاق» في البلاد، بعد تعليق نشاطها على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، فيما قرر البرلمان والسلطة القضائية إجراء مراجعة لقانون الحجاب.

وجاء هذا الإعلان الذي يعتبر مبادرة حيال المحتجين، بعدما قررت السلطات السبت مراجعة قانون 1983 بشأن الحجاب الإلزامي في إيران الذي فُرض بعد أربع سنوات على الثورة الإسلامية في 1979.

وبعد شهرين ونصف الشهر من احتجاجات عارمة أثارت غضبا دوليا، أعلن المدعي العام حل «شرطة الأخلاق».

وأعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) أمس.

وقال منتظري مساء السبت في مدينة قم إن «شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها».

وأثارت وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها «شرطة الأخلاق»، احتجاجات غاضبة، ووضعت هذه المؤسسة تحت المراقبة العالمية.

وتمّ إنشاء «شرطة الأخلاق» التي تعرف محليا باسم «غشت ارشاد» (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس الإيراني الأسبق المحافظ المتشدد محمد أحمدي نجاد.

وهذه الوحدة التي أنشأها المجلس الأعلى للثورة الثقافية حينذاك، بدأت دورياتها في 2006 لتطبيق قواعد اللباس اللائق. ويتولى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الذي انتخب في 2021، حاليا رئاسة هذا المجلس. وتطور دور شرطة الأخلاق على مر الوقت لكنه كان دائما سبب انقسام خصوصا بين المرشحين للرئاسة.

وفي عهد الرئيس المعتدل حسن روحاني كان يمكن تجول نساء بسراويل جينز ضيقة مع غطاء ملون للرأس.

لكن في يوليو الماضي، دعا الرئيس المحافظ ابراهيم رئيسي إلى «تعبئة كل المؤسسات لتعزيز قانون الحجاب»، مؤكدا أن «أعداء إيران والإسلام يريدون تقويض القيم الثقافية والدينية للمجتمع عبر نشر الفساد».

وكل امرأة تخالف قانون اللباس الصارم في الجمهورية الإسلامية معرضة لتوقيفها من قبل هذه الوحدة.

قانون الحجاب

وفي نفس السياق، قرر البرلمان والسلطة القضائية في إيران إجراء مراجعة لقانون الحجاب الذي أصبح إلزاميا منذ عام 1983. ويأتي تحرك البرلمان عقب اندلاع الاحتجاجات الدامية.

وأعلن محمد جعفر منتظري السبت أن «مجلس الشورى والسلطة القضائية يعملان» على مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس.

وفي وقت لاحق، قال منتظري مساء السبت في مدينة قم إن «شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها». وكان يرد خلال مؤتمر ديني، على سؤال طرحه عن سبب «إغلاق شرطة الأخلاق».

وقضية الحجاب مسألة حساسة في إيران يتواجه فيها معسكران، هما المحافظون الذين يصرون على بقاء قانون 1983، والتقدميون الذين يريدون منح المرأة الحق في اختيار ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه.

وينص القانون الساري منذ 1983 على إلزام النساء الإيرانيات والأجنبيات بمعزل عن ديانتهن، على ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

ومنذ وفاة مهسا أميني والتظاهرات التي تلت ذلك، تزايد عدد النساء اللواتي يكشفن رؤوسهن خصوصا في منطقة شمال طهران الراقية.

وفي 24 سبتمبر وبعد أسبوع من بدء الاحتجاجات دعا أكبر حزب إصلاحي في إيران الدولة، إلى إلغاء فرض الحجاب.

وتتهم إيران التي تعتبر معظم التظاهرات «أعمال شغب» قوى أجنبية بالوقوف وراء الحركة الاحتجاجية لزعزعة استقرار البلاد.

وتفيد آخر حصيلة ذكرها الجنرال في الحرس الثوري افيراني أمير علي حجي زاده بأن أكثر من 300 قتيل سقطوا في الاحتجاجات منذ 16 سبتمبر.

