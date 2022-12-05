واشنطن: الأولوية لدعم احتجاجات إيران

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، ?روبرت مالي?، أن «واشنطن تعتزم التركيز على منع تزويد إيران روسيا بالأسلحة، ودعم الاحتجاجات في إيران، عوضا عن إحياء الاتفاق النووي مع طهران».

وأشار مالي في تصريح لوكالة «بلومبيرغ»، الى أن «إيران ليست مهتمة بالاتفاق النووي، وبالتالي ركزنا على قضايا أخرى، الآن نحن في وضع يسمح لنا بقلب الوضع بمحاولة احتواء وتعطيل تزويد روسيا بالأسلحة ودعم تطلعات الشعب الإيراني».

وقال إن «واشنطن تشكك في الفائدة من مواصلة العمل على إحياء ?الاتفاق النووي الإيراني?، بالنظر إلى أن طهران نفسها غير مهتمة بذلك»، مؤكدا «اننا لن نركز على الاتفاق النووي لأننا لا نستطيع التراجع والسماح بالتلاعب بنا». من جهتها، أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، أنه «ليس لدينا معلومات تشير إلى أن ?السلطات الإيرانية? اتخذت قرارا بالحصول على أسلحة نووية»، مشيرة الى «أننا ما زلنا نرى أنهم يتخذون خطوات في هذا الاتجاه».

وفي الوقت نفسه، أكدت أنها «لا تملك الصلاحية للتحدث عن «الخطوط الحمراء» لواشنطن فيما يتعلق بالبرنامج ?النووي الإيراني».

يشار الى أن الدول الغربية، تزعم أن «إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها في أوكرانيا»، مستندة بذلك إلى التشابه الخارجي بين طائرة «جيرانيوم» الروسية وطائرة «شاهد» الإيرانية التي يعود مشروعها لمكاتب التصميم الأوكرانية الموروثة عن الاتحاد السوفييتي».

وتستخدم روسيا عددا كبيرا من المسيرات روسية الصنع في العملية العسكرية في أوكرانيا، وبينها «جيرانيوم» الانتحارية الموجهة بالأقمار الاصطناعية والقادرة على قطع مسافات تصل إلى ألفي كم وإصابة أهدافها بدقة.

وفي طهران، أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي، أن البنى التحتية في إيران تعرضت في الشهرين الأخيرين لأشد الهجمات السيبرانية وأن معظمها أحبطت.

وأوضح جلالي أن 85% من الهجمات السيبرانية التي استهدفت البلاد خلال العام الماضي، كانت بسبب الهشاشة والثغرات البسيطة في الشبكات الدفاعية.

وأكد ضرورة تطوير طاقات الدفاع السيبراني للبلاد، ولفت رئيس منظمة الدفاع الوطني، بأن هذا الاجراء يجب أن يتم على المستوى الوطني وبما يشمل كافة المحافظات.

وأضاف أن: «العدو بعد مواجهته قوة إيران الرادعة في المجالات العسكرية والطيران المسير والجاهزية القتالية، لجأ الى أسلوب جديد لاستهدافنا».

وأستطرد: «الأعداء حرضوا على اثارة الشغب وافتعال الاضطرابات الاخيرة، في اطار حربهم التركيبية بعد فشلهم في الحرب العسكرية ضد البلاد».

وشدد جلالي على ضرورة تعزيز شبكات الدفاع السيبراني وسد الثغرات والهشاشة في هذا الخصوص، لضمان التغلب على الأعداء في هذه الحرب أيضا.

