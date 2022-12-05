إعدام 4 إيرانيين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

عربيات ودوليات

أفادت وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية «إرنا» بأن السلطات الإيرانية أعدمت، أمس، 4 أشخاص بتهمة العمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد».

وقالت «إرنا» إن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن اعتقال شبكة من الأشخاص المرتبطين بالموساد، وأضافت أن أعضاء في الشبكة سرقوا ودمروا ممتلكات خاصة وعامة وخطفوا أفرادا واستجوبوهم.

كما جاء في التقرير أن الجواسيس المزعومين لديهم أسلحة وحصلوا على أجور من «الموساد» على شكل عملة مشفرة.

وذكرت «إرنا» أن السجناء الذين تم إعدامهم هم حسين أوردوخان زاده، وشاهين إيماني محمود آبادي، وميلاد أشرفي، ومنوشهر شهبندي.

ودأبت الجمهورية الإسلامية على اتهام الكيان الصهيوني بتنفيذ عمليات سرية على أراضيها. واتهمت طهران في الآونة الأخيرة أجهزة المخابرات الإسرائيلية والغربية بالتخطيط لحرب أهلية في البلاد.

وكانت وسائل إعلام قالت إن المحكمة العليا في البلاد أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الأربعة لارتكابهم «جريمة التعاون مع جهاز المخابرات في النظام الصهيوني وجريمة الخطف».

وأشارت وكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء إلى صدور أحكام على ثلاثة آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين خمس و10 سنوات بعد إدانتهم بجرائم تشمل التآمر على الأمن القومي، والمساعدة في الخطف وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

