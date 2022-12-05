هرتزوغ أول رئيس إسرائيلي يزور البحرين

عربيات ودوليات

المنامة- الوكارت: وصل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، أمس، إلى البحرين، في أول زيارة رسمية إلى المملكة منذ إعلان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2020. وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في استقبال هرتزوغ الذي قال في تغريدة: «اتفاقات أبراهام أثارت تعاونا إقليميا تاريخيا. أدعو المزيد من الدول في منطقتنا للانضمام إلى هذه الشراكة وتعزيز الشرق الأوسط». وقبيل توجهه إلى البحرين ، قال هرتزوغ في تغريدة: «سأتداول مع الملك وولي العهد، رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا، بالإضافة إلى القضايا السياسية والتحديات المشتركة، بما في ذلك أزمة المناخ العالمية». وبحسب هرتزوغ فإن «دائرة السلام والشراكة الآخذة في الاتساع مع جيراننا في الشرق الأوسط لها أهمية كبيرة، لاسيما في ظل تضعضع الاستقرار العالمي والإقليمي».

وبحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية، تشمل رحلة هرتزوغ إلى الخليج، زيارة أبوظبي اليوم، حيث سيلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسيشارك في مؤتمر الفضاء الدولي الذي سيعقد في الإمارات.

والإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما مع إسرائيل في إطار اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة عام 2020، ثم تبعهما المغرب والسودان.

ووضعت هذه الاتفاقات حداً لعقود من الإجماع العربي على استبعاد أي سلام مع اسرائيل في غياب حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

