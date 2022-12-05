ترامب يركب موجة «تويتر غيت» للعودة إلى البيت الأبيض

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واشنطن- الوكالات: لا يزال الرئيس السابق دونالد ترامب يحاول العودة إلى منصبه القديم بعد أكثر من عامين من خسارته انتخابات 2020.

وضمن مساعيه المتواصلة للوصول مجددا إلى البيت الأبيض، دعا ترامب على شبكة «تروث سوشال»، الاجتماعية، إلى إنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور، لإلغاء انتخابات 2020.

جاء منشور ترامب بعد إصدار رسائل داخلية على «تويتر»، تظهر المداولات في عام 2020 حول المواد الموجودة على الكمبيوتر المحمول الخاص بـهانتر بايدن، ابن الرئيس جو بايدن.

ويحتوي الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر على أدلة دامغة بوجود نشاط إجرامي واضح من قبل نجل الرئيس الأميركي وشركائه بما في ذلك الإتجار بالمخدرات والدعارة.

وقدّم ترامب، الشهر الماضي أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 قبل إعلانه المتوقع بأنه سيخوض السباق للبيت الأبيض مجددا.

وقال ترامب في خطاب ترشحه إن عودة أميركا تبدأ الآن!، مضيفا أنه يريد أن يضمن عدم عودة جو بايدن للبيت الأبيض بولاية رئاسية جديدة في 2024.

وبينما يخطط الجمهوريون في مجلس النواب لفتح ملف التحقيق في تعاملات هانتر بايدن المثيرة للجدل، والتي ستمثل بلا شك مشكلة سياسية لبايدن الذي يستعد للترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، اشتعلت منصة «تويتر» بما يسمى «تويتر غيت»، بعد أن سمح مالك «تويتر» الجديد إيلون ماسك بالكشف عن مراسلات مسؤولي الإدارة السابقة لشركته والتي قدمها دليلاً على انحياز الفريق السابق في «تويتر» لصالح بايدن والديموقراطيين، لأنه حظر نشر أخبار عن تعاملات نجله هانتر ولم يلتزم حرية التعبير، لكن الضجة التي ثارت على المنصة وفي وسائل الإعلام تثير تساؤلات أوسع عما إذا كان هذا الجدل سيغير من قصة هانتر، أو يضع الرئيس الأميركي في مأزق؟

وعلى رغم أن ماسك وصف الكشف عن المراسلات الداخلية لموظفي شركته السابقين في «تويتر» التي تظهر انخراطهم في «قمع حرية التعبير» خلال الفترة الحاسمة التي سبقت انتخابات عام 2020، بأنها «قنبلة مدوية»، فإنه كان محبطاً من التغطية الإعلامية لهذا الكشف، واستنكر في محادثة صوتية على «تويتر سبيسز»، عدم اعتراف الإعلاميين بأنهم كذبوا على الجمهور وحاولوا بدلاً من ذلك التظاهر بأن ما نشره لم يقدم جديداً.

وفي حين أقر ماسك ببعض الأخطاء مثل نشر بعض أسماء وعناوين البريد الإلكتروني لكبار موظفي «تويتر» السابقين وعضو ديموقراطي في مجلس النواب، وهو ما عرضهم لخطر التهديد من خصومهم، فقد تعهد بنشر مجموعة أخرى من المراسلات والملفات الداخلية التي يأمل أن يكون لها وقع آخر في الساحة السياسية والإعلامية الأميركية، بخاصة أن المنتقدين لما تم نشره لم يكونوا فقط من الليبراليين، بل انضم إليهم عدد من المحافظين الذين تذمروا من أن الأمر كان أقل من توقعاتهم.

