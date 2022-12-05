لام قلق على ألمانيا

دوليه

يشعر قائد المنتخب الألماني السابق، فيليب لام، بالقلق بشأن قدرة الفريق الحالي على المنافسة في بطولة «يورو 2024»، التي تقام في ألمانيا، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس العالم.

وكتب لام في مقال لمجموعة «دويتشلاند» الإعلامية: «يبدو أن الفريق من دون قيادة، الآن علينا البحث عن الأشخاص المناسبين». وانتقد لام على وجه التحديد العمل الدفاعي للفريق خلال البطولة في قطر.

وأضاف: «دائماً ما يكون لديك الشعور أن بإمكانك التفوق على المنافس وصنع الفرص، ولكننا نفتقر للبنية الدفاعية والاستقرار، كان كابوساً للحارس مانويل نوير في بعض الأوقات، بالنظر إلى عدد المرات التي ظهر فيها لاعبو الفرق المنافسة دون رقابة أمامه». ومع ذلك يعتقد لام أن هناك إمكانية للتحول. واختتم: «لدينا العديد من اللاعبين الجيدين، مواهب عظيمة مثل جمال موسيالا، وليروي سانيه، وسيرجي غنابري، وكاي هافيرتز، ولكن عليهم تحمل المسؤولية».

