loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

هازارد يفكر في الاعتزال الدولي


كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن النجم البلجيكي إيدين هازارد يفكر في اعتزل اللعب الدولي عقب النكسة التي تعرض لها منتخب بلاده بخروجه من دور المجموعات في المونديال
وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً سيتخذ قراره خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن القرار الأقرب هو عدم مواصلته مسيرته مع منتخب بلجيكا.
وأشارت إلى أن لاعب ريال مدريد لعب 126 مباراة دولية مع منتخب بلاده وأحرز 33 هدفاً على مدار 14 عاماً، ولكن كثرة الإصابات التي تعرض لها في السنوات الماضية تسببت في تراجع مستواه ومردوده البدني.
وختمت بأن هازارد لعب 72 مباراة فقط في آخر 3 مواسم ونصف الموسم، وأصبح مرشحاً بقوة لمغادرة ريال مدريد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة