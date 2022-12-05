هازارد يفكر في الاعتزال الدولي

دوليه

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن النجم البلجيكي إيدين هازارد يفكر في اعتزل اللعب الدولي عقب النكسة التي تعرض لها منتخب بلاده بخروجه من دور المجموعات في المونديال

وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً سيتخذ قراره خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن القرار الأقرب هو عدم مواصلته مسيرته مع منتخب بلجيكا.

وأشارت إلى أن لاعب ريال مدريد لعب 126 مباراة دولية مع منتخب بلاده وأحرز 33 هدفاً على مدار 14 عاماً، ولكن كثرة الإصابات التي تعرض لها في السنوات الماضية تسببت في تراجع مستواه ومردوده البدني.

وختمت بأن هازارد لعب 72 مباراة فقط في آخر 3 مواسم ونصف الموسم، وأصبح مرشحاً بقوة لمغادرة ريال مدريد.

