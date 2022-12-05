«الياباني» يطمح إلى إضافة كرواتيا لقائمة ضحاياه

دوليه

يلتقي المنتخب الياباني صاحب المفاجآت، وبعد أن هزم نظيريه الألماني والأسباني، مع كرواتيا المتميزة اليوم في الدور ثمن النهائي.

ورغم أن كرواتيا لم تقدم نفس النوعية التي أوصلتها للمباراة النهائية للبطولة في روسيا قبل أربعة أعوام وخاصة أمام المرمى فإنها قدمت ما تحتاج إليه للتأهل من المجموعة ولم تتعرض لاختبار فعلي تقريباً سوى في مباراتها الأخيرة في الدور الأول في مواجهة بلجيكا اليائسة.

ويقول قائد كرواتيا لوكا مودريتش إن فريقه لا يخشى أحداً وإنه سيقوم بالمطلوب في مواجهة المنافس الآسيوي التالي.

وربما يحتاج مدرب اليابان هاجيمي مورياسو إلى حيل فنية وخططية جديدة في مواجهة كرواتيا في ملعب الجنوب بعد لجوئه لأساليب مماثلة في آخر ثلاث مباريات للفريق.

وفي مواجهة أسبانيا وألمانيا نجحت تماماً طريقة منتخب اليابان في استدراج الخصوم إلى ملعبه ثم التحول للهجوم والسعي لخطف أهداف من خلال هجمات مرتدة سريعة لكن الطريقة لم تنفع في الهزيمة أمام كوستاريكا.

لكن كرواتيا ربما تكون مختلفة ويتوقع أن تتحلى بالصبر في تمرير الكرة في مواجهة خط دفاع اليابان دون الشعور بالإحباط كما حدث مع ألمانيا وأسبانيا.

وربما تتمكن كرواتيا أيضاً من التعاطي جيداً مع محاولات اليابان عندما تتحول إلى الطريقة الهجومية اعتماداً على مهاجمين أقوياء مثل كاورو ميتوما ريتسو دوان.

وسيتعين على مدرب اليابان مورياسو إجراء تغيير واحد على الأقل في خط دفاعه بعد حصول كو إيتاكورا على الإنذار الثاني في مواجهة أسبانيا بينما تحيط شكوك الإصابة ببديليه المحتملين هيروكي ساكاي وتاكيهيرو تومياسو. وفي دور المجموعات فازت كرواتيا 4-1 على كندا وتعادلت مرتين من دون أهداف لكنها لم تخسر مطلقاً في ثمن النهائي في البطولة في خمس مشاركات.

وصعدت كرواتيا لنصف النهائي في نسخة 1998 في فرنسا وخسرت أمام فرنسا في المباراة النهائية قبل أربعة أعوام في روسيا وهي حصيلة طيبة بالنسبة لبلد عاد فقط للكرة الدولية مطلع تسعينيات القرن الماضي. وما زال المنتخب الكرواتي محتفظا بمجموعة كبيرة من لاعبيه الذين قادوا الفريق لتحقيق أفضل إنجازاته في كأس العالم بالصعود للمباراة النهائية للبطولة أمام فرنسا، وفي مقدمتهم لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الأسباني. كما يضم الفريق أيضا من نجوم المونديال الماضي، كلا من ماتيو كوفاسيتش ومارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريسيتش وديان لوفرين وأندريه كراماريتش. وكان داليتش قد أعرب، قبل ختام دور المجموعات، عن رغبته في مواجهة اليابان بدلا من ألمانيا وأسبانيا، ليتحقق ما كان يريده في النهاية، بعدما تصدر المنتخب الآسيوي ترتيب المجموعة السابعة في البطولة في مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر جماهيره تفاؤلا قبل انطلاق المونديال. وتربع منتخب اليابان على قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، عقب تغلبه على اثنين من أبطال العالم السابقين، هما منتخبا ألمانيا وأسبانيا، حيث قلب تأخره في الشوط الأول إلى انتصار 2-1 في الشوط الثاني خلال الجولتين الأولى والثالثة، فيما خسر 0-1 أمام منتخب كوستاريكا بالجولة الثانية. ويطمح الساموراي، الذي يشارك في المونديال للنسخة السابعة على التوالي، للتواجد في ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أخفق في تحقيق هذا الإنجاز خلال محاولاته الثلاث السابقة.

وخسر منتخب اليابان أمام تركيا في ثمن النهائي بنسخة 2002، التي اشترك في استضافتها مع كوريا الجنوبية، قبل أن يسقط أمام باراغواي وبلجيكا في نسختي 2010 و2018 على الترتيب.

ويطمع منتخب اليابان في مواصلة تفوقه على المنتخبات الأوروبية خلال النسخة الحالية للمونديال، ويفتقد المنتخب الياباني خدمات مدافعه كو إيتاكورا بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثاني أمام أسبانيا، فيما تحوم الشكوك أيضا بشأن مشاركة تاكيهيرو تومياسو وهيروكي ساكاي، اللذين يعانيان من الإصابة.

