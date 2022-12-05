بيليه يطمئن الجماهير

دوليه

قال نجم كرة القدم البرازيلي السابق بيليه، الذي باتت صحته مصدر قلق في جميع أنحاء العالم بعد دخوله المستشفى الثلاثاء الماضي، في رسالة طمأنة نشرت أول من أمس إنه «قوي» و«يخضع للعلاج» من سرطان القولون الذي تم تشخيص إصابته به عام 2021. وقال بطل العالم ثلاث مرات البالغ من العمر 82 عاماً في رسالة إلى متابعيه، نشرت باللغتين البرتغالية والإنكليزية على إنستغرام: «أصدقائي، أريد أن أبقيكم جميعاً هادئين وبتفكير إيجابي، أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل وأواصل علاجي كما هو الحال دائماً». وأعرب النجم، الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، عن امتنانه إزاء الرسائل التي تمنت له الشفاء، كما وجه الشكر إلى الفريق الطبي والتمريضي الذي يعتني به في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، حيث تم استقباله الثلاثاء جراء عدوى بالجهاز التنفسي. وتابع: «لدي الكثير من الإيمان بالرب، وكل رسالة حب أتلقاها منكم، قادمة من جميع أنحاء العالم، تجعلني ممتلئاً بالطاقة، ومساعدة للبرازيل في كأس العالم أيضاً». وجاءت الرسالة المطمئنة بعدما أكدت صحيفة فولها دي ساو باولو أن بطل العالم ثلاث مرات لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي الذي يخضع له، وأن أطبائه قرروا إيقافه عن العمل لتقديم رعاية مختلفة عبر المسكنات. وقبل وقت قصير من حديث بيليه نفسه، ذكرت نشرة طبية أصدرها مستشفى ألبرت أينشتاين أن حالة لاعب كرة القدم السابق مستقرة وأنه يستجيب بشكل جيد للإجراءات التي يعالج بها عدوى الجهاز التنفسي. ويذهب النجم إلى نفس المستشفى شهرياً لجلسات العلاج الكيميائي التي يعالج بها سرطان القولون الذي تم تشخيصه في سبتمبر 2021 ويؤكد أقاربه أن العلاج الجديد بالمستشفى أمر روتيني. وتدهورت صحة بيليه في السنوات الأخيرة لأسباب أخرى أيضاً، من بينها مشكلات العمود الفقري والورك والركبة، والتي قيدت من حركته وأجبرته على الخضوع لتدخل جراحي، فضلاً عن معاناته من أزمة في الكلى.