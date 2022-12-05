رئيس الأرجنتين يشكر اللاعبين

دوليه

شكر الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز منتخب البلاد على «السعادة الغامرة» التي يمنحها للشعب بعد تأهله إلى ربع نهائي مونديال 2022 في قطر إثر تغلبه على أستراليا 2-1.

وكتب فرنانديز على حسابه بشبكة «تويتر» عقب فوز الأرجنتين أول من أمس «شكرا للمنتخب على هذه السعادة الغامرة ولكل اللاعبين والجهاز الفني على جهدهم وصداقتهم وكرة القدم الرائعة». واختتم رسالته «لمن يعشق هذه الرياضة وبلدنا هذه اللحظات تمتع قلوبنا».

وأرفق الرئيس الأرجنتيني رسالته بمقطع مصور يستعرض لقطات للمنتخب منذ بداية البطولة وحتى مواجهة أستراليا. وتواجه الأرجنتين في ربع النهائي هولندا التي أطاحت بدورها الولايات المتحدة بنتيجة 3-1. وتتطلع الأرجنتين لحصد ثالث لقب كأس عالم في تاريخها بعد نسختي الأرجنتين 1978 والمكسيك 1986.

