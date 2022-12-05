أرنولد: الكرة الأسترالية بحاجة إلى التطوير

دوليه

أكد غراهام أرنولد، مدرب منتخب أستراليا، أن تعاقده انتهى مع «الكانغرو» وانه سيحسم مصيره بعد حصوله على إجازة مع انتهاء رحلته في المونديال. وخسر منتخب أستراليا امام الأرجنتين 1-2 أول من أمس في الدور ثمن النهائي. وأشار أرنولد في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، إلى أنه لا يعتبر ما فعله نجاحا بل فشلاً في الوصول إلى إنجاز التأهل للدور ربع النهائي وهو ما يشعر به الآن. وأكد أن اللاعبين لديهم حالة من الإحباط بعد الخسارة، خصوصا أنهم بذلوا أقصى ما لديهم، موضحا أن البعض اعتبر فريقه أسوأ منتخب تأهل للمونديال ولكنه خالف التوقعات. وأضاف أرنولد، أن المنتخب الأسترالي يملك لاعبين مميزين ولهم مستقبل ويمكن أن يكونوا على خطى ليونيل ميسي وما يقدمه للأرجنتين في غضون سنوات. وختم بأن الكرة الأسترالية بحاجة إلى التطوير والعمل ورفع مستوى المرافق واستمرار الكشف عن المواهب.

