ميسي: تمنيت حضور الشعب الأرجنتيني كاملاً

دوليه

عبر ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن سعادته بتخطي عقبة أستراليا 2-1 أول من أمس في ثمن نهائي المونديال. وقال ميسي، في مؤتمر صحافي عقب اختياره أفضل لاعب في المباراة: «كانت مواجهة صعبة، لأننا نلعب ضد منافس قوي بدنيا، وصعّب علينا الأمر بالهدف الذي سجله». وأضاف: «كما أننا لم نحصل على القدر الكافي من الراحة، بعد دور المجموعات، وهذا سر صعوبة المواجهة». وعن شعوره عقب التأهل لمواجهة هولندا في ربع النهائي، علق: «كأنه حفل في أعياد الميلاد، نشعر بالإرهاق، لكن علينا أن نستعيد قوانا لاستكمال المسيرة». وزاد: «الآن ننقل تركيزنا لمباراة ربع النهائي، وسنتقدم في البطولة خطوة بخطوة».

وتابع: «أشعر بالشعب الأرجنتيني الذي يعشق كرة القدم، نحن في حالة من السعادة بأن هذه الجماهير خرجت مسرورة، أتمنى لو كان مسموحا بحضور الشعب الأرجنتيني بالكامل، إلا أن هذا ليس متاحا». وأكد أنه كان يفكر في عائلته منذ بداية اللقاء، موضحا أن أبناءه في سن تسمح لهم بفهم كرة القدم ويعلمون قيمة كأس العالم.

وبلمسة سحرية في الشوط الأول، قاد العبقري ميسي الأرجنتين إلى ربع النهائي بفوز صعب على أستراليا 2-1، على استاد أحمد بن علي في الريان. وافتتح ميسي في مباراته الألف في مسيرته التسجيل (35)، فيما أضاف خوليان ألفاريس الهدف الثاني (57). وقلصت أستراليا النتيجة بالنيران الصديقة بعدما حوّل إنسو فرنانديس الكرة بالخطأ في مرمى فريقه (77). وتلعب الأرجنتين أمام هولندا الفائزة على الولايات المتحدة 3-1 في ربع النهائي الجمعة.

ولم تخسر الأرجنتين سوى مرة واحدة في سلسلة من 40 مباراة (28 فوزاً مقابل 11 تعادلاً)، كانت أمام السعودية 1-2 في مستهل مبارياتها في دور المجموعات في قطر.

وغاب أنخل دي ماريا عن التشكيلة الأرجنتينية بعدما خرج مصاباً أمام بولندا (2-0) في الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات، ليحل أليخاندرو «بابو» غوميس بدلاً منه بعدما لعب أساسياً أمام السعودية. وبعد 34 دقيقة عقيمة من اللعب من دون اي هجمات خطيرة، انتظر الارجنتينيون تمريرة من نيكولاس أوتامندي وتسديدة أرضية من داخل المنطقة من ميسي في مباراته الألف في مسيرته على يمين الحارس ماثيو راين لافتتاح التسجيل (35)، رافعاً رصيده إلى 3 أهداف في المونديال الحالي. وهو الهدف الأول لميسي في الادوار الإقصائية في كأس العالم والتاسع له في مشاركته الخامسة، والـ 789 في مسيرته، حسب وكالة «أوبتا» للاحصاءات.

وضاعفت الارجنتين النتيجة بعد ضغط على حامل الكرة أسفر عن ارتباك من قبل الحارس راين ليقتنصها خوليان ألفاريس ويسددها في الشباك الخالية (57)، في ثاني اهدافه في المونديال.

وقلصت استراليا النتيجة بالنيران الصديقة بعدما سدد البديل غودوين كرة من حوالي 23 متراً اصطدمت بلاعب الوسط فرنانديس وخدعت الحارس (77). وأنقذ إيميليانو مارتينيس، كرة أخيرة من البديل غارانغ كوول بعدما راوغ بسهولة تاليافيكو (90+7)، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً تأهل

الأرجنتين.

