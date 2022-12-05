دوليه

عبر كريغ غودوين نجم منتخب أستراليا عن خيبة أمله الكبيرة عقب الخسارة أمام الأرجنتين 1-2 أول من أمس، وتوديع المونديال من ثمن النهائي.

وقال غودوين في تصريحات لقناة الكأس القطرية: «نشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم التأهل لربع النهائي، كنا نتمنى المضي قدما حتى آخر الطريق بالمونديال ولكننا لعبنا ضد الأرجنتين».

وأضاف: «كنا نطمح لتسجيل هدف آخر والتعادل، وكما قلت نشعر بخيبة آمل، لكننا نفخر بما حققناه في المونديال، وأظهرنا للعالم أنه بإمكاننا المنافسة ضد الأفضل».

وأردف: «سوف أضع هذه البطولة في خانة ذكرياتي الجميلة، الفرق بيننا والأرجنتين اليوم أننا أضعنا الفرص ولم نستغلها مثلما فعلوا».

واستطرد: «أعتقد في الشوط الأول كانت هناك محاولات عديدة لتسجيل أهداف.

وكنا نطمح لإحراز التعادل في الشوط الثاني، لكننا أهدرنا العديد من الفرص للأسف، وفي نهاية المطاف يجب أن نحتفي بما حققناه بشهادة الجميع. لقد بذلنا جهدا عظيما».

وأكمل غودوين: «نافسنا ضد فرق عظيمة، لحظات الانتصار هي الأروع بالتأكيد، ويمكننا القول إن الأرجنتين من المرشحين بقوة للفوز بالمونديال لكننا استطعنا مجاراتهم ولعبنا أمامهم حتى آخر نفس».

