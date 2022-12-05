سكالوني: أشعر بأننا نلعب في الأرجنتين

دوليه

أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني سعادته بالأداء الذي قدموه في لقاء أستراليا، حيث انتصر راقصو التانغو 2-1 في ثمن النهائي أول من أمس. وقال سكالوني في مؤتمر صحافي عقب اللقاء إن منتخب بلاده لم يكن يستحق المعاناة في نهاية هذه المواجهة. وأوضح أن مباريات المونديال الحالية «صعبة للغاية» خاصة أن «المنتخب الأسترالي يجيد الضغط».

وأشار إلى أن ليونيل ميسي قدم مباراة رائعة وصنع الفارق خاصة بالهدف الذي سجله مؤكدا أن هذه النسخة صعبة وقوية ومختلفة لأن جميع المنتخبات في قمة الجاهزية. وأكد أنه يتمنى تعافي النجم أنخيل دي ماريا الذي لم يشارك بسبب الإصابة، موضحا «نحن بحاجة لتحليل مباراة أستراليا والوقوف على بعض النقاط قبل مواجهة هولندا في ربع النهائي».

وأشار إلى أنه لم يقل للاعبيه أي شيء غير مألوف بعد الخسارة أمام السعودية، وطالبهم فقط بالثقة والعمل الجاد، مردفاً: «اللاعبون تفهموا رسالتي».

وعن مواجهة هولندا بقيادة المدرب لويس فان غال، قال سكالوني: «أشعر بالفخر فهو مدرب كبير وكان يقود برشلونة حين كنت لاعبا في ديبورتيفو لاكورونا. فان غال مدرب كبير ويتعلم منه الجميع».

وأشار إلى أن «منتخب هولندا لا يقدم حاليا الكرة الجميلة المعتادة، لكن اللقاء سيكون قويا، لكن للأسف أحد المنتخبين سيغادر من ربع النهائي». وعن المقارنة بين جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز قال مدرب الأرجنتين: «ألفاريز هز الشباك في لقاء أستراليا وأيضا ضد بولندا، ولاوتارو بذل مجهودا كبيرا وأعتقد أنه سيسعدنا جميعا بأهدافه». وأكد سعادته «بالحضور الجماهيري الرائع»، وصرح «أشعر أنني ألعب في الأرجنتين، هذه ذكريات جميلة ستبقى معي بعد العودة إلى بلادي».

