المقصيد استقبل وفد مدرسة «بلاط الشهداء»: شكراً تميم المجد

دوليه

قدم فيصل المقصيد وكيل وزارة التربية بالإنابة – رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي الشكر الى سمو الشيخ تميم بن حمد امير دولة قطر والشعب القطري الشقيق ومعالي سفير دولة قطر لدي الكويت علي بن عبدالله على دعوتهم الكريمة لأبنائنا طلبة ثانوية بلاط الشهداء لحضور مباريات كأس العالم 2022 التي تقام ب‍الدوحة.

وقال المقصيد خلال استقبال وفد مدرسة ثانوية بلاط الشهداء بعد عودتهم من الدوحة : تشرفت باستقبال طلبة ثانوية بلاط الشهداء بعد زيارتهم للدوحة بناء على دعوة الشيخ تميم بن حمد لمتابعة مباريات كأس العالم ومشاهدة الطفرة الكبيرة التي اقامتها قطر في استضافة اكبر حدث رياضي عالمي وهذا يعد فخراً للخليج والعرب بعدما اثبتت القيادة القطرية على تحقيق الانجازات التي اثني عليها الجميع.

وأضاف قائلا: مشاركة ابنائنا الطلبة في هذا المحفل وتمثيلهم للكويت خير تمثيل لهما الكثير من المعاني والمفاهيم وزيارتهم للكثير من معالم الدوحة الثقافية والحضارية مما تعود بالنفع عليهم خلال مشوارهم التعليمي. وثمن وكيل وزارة التربية بالإنابة جهود الاسرة التربوية ومسؤولي مدرسة بلاط الشهداء على تمثيلهم للكويت خير تمثيل. من جانبه، اكد وليد عايش الموجه العام للتربية البدنية – نائب رئيس الاتحاد المدرسي على دعوة الشيخ تميم بن حمد لأبنائه طلاب ثانوية بلاط الشهداء ليست بالغريبة عليه ودليل على أن خليجنا واحد، وقال: شكراً للشعب القطري على حسن استقباله لأبناء الكويت في بلدهم الثاني الدوحة وشكراً على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

