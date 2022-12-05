بيرهالتر: الخسارة صعبة

دوليه

أبدى غريغ بيرهالتر، مدرب منتخب أميركا، حزنه عقب السقوط أمام هولندا. وتأهل المنتخب الهولندي للدور ربع النهائي وذلك عقب فوزه على نظيره الأميركي 1-3، أول من أمس.

وقال بيرهالتر خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة: «الخسارة صعبة كما أنني مستغرب من النتيجة، أهدرنا العديد من الفرص خصوصا مع بداية المباراة».

وواصل: «منتخب أميركا أحرز تقدما فعليا، اللاعبين يلتزمون بالخطة ولديهم هوية لعب حقيقية، كما أن منتخب هولندا فريق كبير.. كنا نحاول الفوز وبالمجمل كان الأداء جيدا». وزاد: «أثبتنا للعالم أننا نستطيع لعب كرة القدم ووصلنا إلى ثمن النهائي بالمونديال.. كرة القدم تكون أحيانا صعبة وقاسية، وكان علينا أن نستفيد قدر الإمكان من الفرص».

وأشار المدير الفني للمنتخب الأميركي: «سيطرنا بشكل أكبر على الملعب وفي النهاية وصلت هولندا إلى الدور ربع النهائي.. تهانينا لمنتخب هولندا على الفوز والأداء».

وأتم: «سأفكر في مستقبلي خلال الأسبوعين القادمين.. لكن كنت أطمح لتحقيق المزيد من النجاح والوصول لأبعد من ذلك».

