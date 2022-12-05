ديباي سعيد

دوليه

عبر ممفيس ديباي، لاعب منتخب هولندا، عن سعادته بفوز الطواحين على أميركا 1-3. وقال ديباي في تصريحات للصحافيين: «كان مهمًا أن نفوز على أميركا ونواصل المشوار في كأس العالم، علينا الاستعداد جيدًا للمواجهة المقبلة أمام الأرجنتين».

وحول لويس فان غال، المدير الفني لمنتخب هولندا، وإعلانه الرحيل بعد كأس العالم، قال ديباي: «هو رجل قوي وشخصية كبيرة نحمل له كثيرا من الاحترام ونلعب من أجله، نحاول بذل أقصى ما لدينا حتى نجعله فخورًا بنا». وكان ديباي افتتح التسجيل في فوز هولندا الثلاثي على أميركا، بينما سجل الهدفين الآخرين دالي بليند ودمفريس. ويلتقي منتخب هولندا مع الأرجنتين في الدور ربع النهائي لكأس العالم، حيث فازت الارجنتين على استراليا في الدور ثمن النهائي 2-1.

