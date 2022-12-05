فان غال: هدفنا التتويج باللقب

دوليه

أعرب لويس فان غال، مدرب منتخب هولندا، عن سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي المونديال. وحقق منتخب هولندا فوزا مثيرا على حساب أميركا 3-1، أول من أمس، على استاد خليفة، ضمن منافسات ثمن النهائي. وقال فان غان، في مؤتمر صحافي عقب نهاية المباراة: «خضنا مباراة رائعة، الفريق قدم مستوى مميزا».

وأضاف: «راض جدا عما قدمه اللاعبون خلال المباراة من أداء ونتيجة».

وزاد: «على الصعيد الهجومي، تجلى تحسين الأداء بالمحافظة على الكرة، وأصبحنا أكثر خطورة، وتسنى لنا أن نكون الطرف الأخطر». وواصل: «كانت لدينا الكثير من الإصابات ثم تعافينا وصرنا منتخبا قويا، الاستحواذ على الكرة يمنحنا الثقة». وأردف: «الإعلام لا يكتب تقارير إيجابية عنا دائما، لكننا نرد في أرض الملعب».

وختم: «ما زلنا هنا، بينما بعض المصنفين عالميا أصبحوا خارج البطولة، نستطيع أن نفوز بكأس العالم، وهذا هدفنا».

ويدين «البرتقالي» بهذا الفوز إلى لاعبه دنزل دامفريس الذي لعب تمريرتين حاسمتين لممفيس ديباي (10) ودالي بليند (45+1) وسجل الهدف الثالث (81)، فيما سجّل حجي رايت هدف الأميركيين الوحيد (76).

وقبل المباراة، علَّق الحساب الرسمي للمنتخب الهولندي في تويتر على المواجهة بـ«»معركة مع الولايات» في إشارة إلى الاختبار الصعب الذي ينتظر «الطواحين» في سعيهم إلى الذهاب بعيداً في البطولة وفك النّحس الذي يلازمهم فيها بخسارتهم ثلاث مباريات نهائية بفوارق ضيقة أعوام 1974 و1978 و2010.

وفيما يبدو لسان حال غالبية لاعبي المنتخب الهولندي الحديث عن التتويج باللقب، شدّد المدرب لويس فان خال (71 عاماً) على أن المرحلة الأهم في البطولة تبدأ من ثمن النهائي.

ويمنّي فان خال، المكنى «البجعة» بسبب فمه الكبير وحنكه السميك، نفسه بمواصلة سجله الرائع مع منتخب بلاده في العرس العالمي بعدما أصبح السبت (عقب الفوز على الولايات المتحدة) أول مدرب يتفادى الخسارة في 11 مباراة متتالية في كأس العالم (8 انتصارات وثلاثة تعادلات)، في سعيه لتحقيق ما عجز عنه في البرازيل وأن يختتم مشواره مع المنتخب بلقب عالمي طال انتظاره خصوصاً أن النسخة الحالية هي الأخيرة له في مسيرته التدريبية حيث سيعتزل ويترك منصبه لرونالد كومان.

وافتتحت هولندا التسجيل من هجمة منظمة سريعة وصلت إلى دامفريس من الجهة اليمنى، فحوّلها عرضية أرضية خلفية إلى داخل منطقة الجزاء، لتصل على طبق من فضة إلى ديباي الذي أسكنها الشباك إلى يمين الحارس الأميركي مات تورنر (10).

ولم يرحم الهولنديون الخصوم، وأدخلوهم إلى غرف الملابس متأخرين بثنائية، بعدما تألق دامفريس مجدداً وحوّل نفس العرضية الأولى، لكن هذه المرة كان بليند في انتظارها ليسكنها الشباك (45+1).

وقلّص الأميركيون الفارق إذ أهدر البديل رايت انفرادية أثمرت ركنية.

من تلك الركنية التي أبعدت عشوائياً، وصلت الكرة إلى بوليسيك في الرواق الأيمن فحولها عرضية لمست قدم رايت ودخلت المرمى بشكل سحري. لكن دامفريس وضع النقاط على الحروف، بأقدامه هذه المرة عندما رد له بليند التحية وحوّل له عرضية سددها بقوة في الشباك، معلناً عبور الهولنديين إلى ربع النهائي.

