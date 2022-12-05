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دوليه

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فان دايك: نفكر في كل مباراة على حدة


أكد فيرجيل فان دايك، نجم منتخب هولندا وليفربول الإنكليزي، أن الطواحين استحقوا الفوز أمام أميركا في ثمن النهائي.
وقال فان دايك: «حققنا فوزًا مستحقًا وقدمنا آداءً جيدًا، وأعتقد أننا ضغطنا بشكل مختلف أمام أميركا».
وأضاف: «نعلم أن نقطة قوة أميركا تكمن في وسط الملعب، لذلك تركنا لهم الكرة، لكن في المجمل لعبنا بشكل جيد جدا».
وزاد: «نفكر في كل مباراة على حدة، التركيز على الاستشفاء حاليا والتأكد من الجهوزية للمواجهة المقبلة».
وتحدث عن لويس فان غال المدير الفني، بقوله: «لم نُهزم مع فان غال وهذا نجاح كبير له، وهو مدرب رائع للكرة الهولندية، نحن سعداء لأنه مدربنا، سنعطي كل شيء لأجله، كما يحدث مع أي مدرب».
واستطرد: «سواء انتقل جاكبو إلى ريال مدريد أو مان يونايتد، فهو لاعب رائع ويعمل بقوة وموهوب جدا، سعداء بوجوده معنا ونأمل أن يواصل ما يقدمه». وأتم: «أثق بقدرة ليفربول على العودة من جديد، فهو ناد كبير جدا، ومن الأكبر في العالم».


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