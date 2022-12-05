جاكبو: المواجهة أصبحت أسهل بعد الهدف الأول

دوليه

يرى كودي جاكبو، مهاجم منتخب هولندا، أن مواجهة أميركا 3-1 أول من أمس، في ثمن النهائي أصبحت أسهل بعد الهدف الأول للطواحين. وقال جاكبو: «المباراة أصبحت أسهل بعد الهدف الأول، وخاصة في الشوط الثاني لأن الخصم حاول الهجوم، وعملنا على استغلال المساحات في دفاعهم، صنعنا الكثير من الفرص وكدنا نسجل أهدافا أكثر».

وأضاف: «الصعود إلى ربع النهائي يمنح شعورا رائعا، سعينا بقوة للفوز ونجحنا في التأهل».

وزاد: «زملائي يساعدونني في الملعب، نتقدم في المسابقة ونتطور كل مباراة، نؤمن بأنفسنا منذ البداية وجئنا بهدف واضح، وهو الفوز بكأس العالم».

وعن مستقبله مع آيندهوفن في الفترة المقبلة، ختم: «لا أفكر في مستقبلي، أركز فقط على كأس العالم».

