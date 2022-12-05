دامفريس.. ثلاث مساهمات في مباراة واحدة

دوليه

خطة 3-5-2 تضع دنزل دامفريس على الجهة اليمنى من خط الوسط. تمريرة حاسمة في الدقيقة العاشرة لممفيس ديباي وأخرى نسخة طبق الأصل لدالي بليند ثم هدف ثالث حاسم قبل عشر دقائق من الصافرة: هولندا تتفوّق على الولايات المتحدة 3-1 وتبلغ ربع النهائي. انجاز المساهمة المباشرة بثلاثة أهداف في مباراة واحدة في كأس العالم للاعب هولندي، لم يسبقه اليه سوى النجمين السابقين يوهان كرويف (1974) وروب رنسنبرينك (1978). قطار برتقالي ينجرف صعوداً ونزولاً، اصبح اول هولندي يمرر كرتين حاسمتين في الشوط الاول ضمن كأس العالم، والدقيقة الخمسون شهدت سيناريو مماثلاً، لكن عرضية ابن روتردام لممفيس صدّها الحارس الأميركي مات تورنر بصعوبة، مانعاً أبناء البلاد المنخفضة من تسجيل الثالث. هدف ثالث بصمه بنفسه هذه المرة في الدقيقة 81، قاضياً على آمال الأميركيين بالعودة، بعد هدف تقليص الفارق الذي سجله حجي رايت قبل خمس دقائق. ليست البطولة الأولى يتألق فيها لاعب إنتر الإيطالي، إذ سبق له وابرز مواهبه التسارعية في السبرينت خلال كأس أوروبا الصيف الماضي، لكن في حينها ودّعت هولندا من ثمن النهائي بخفّي حُنين أمام تشيكيا 0-2. اللاعب الذي يصف نفسه بأنه يملك «رئتي حصان»، تمت تسميته بهذا الاسم تيمناً بالممثل الأميركي الشهير دنزل واشنطن الذي أعجب به والداه بسبب أدواره المليئة بالشجاعة والانسانية، فيما يرتبط اسم عائلته بقرية في جنوب غربي اسكتلندا. في قطر، جاءت نتائج هولندا مقبولة لكن غير استعراضية، فتخطت السنغال افتتاحاً 2-0 ثم تعادلت مع الاكوادور 1-1 قبل ان تضمن التأهل على حساب قطر بهدفين. وتعرّض المدرب لويس فان غال لانتقادات، وايضاً لاعبوه ومن بينهم دامفريس، لعدم تقديم المستويات المتوقعة. وقال اللاعب الفارع الطول (1.88م) في الدوحة «اتفهم الانتقادات التي تلقيناها، وتلك التي تعرضت لها انا تحديداً». وتابع اللاعب الذي ينحدر والده من جزيرة أروبا الصغيرة في البحر الكاريبي: «يجب أن نبذل المزيد. أريد لعب دور مهم في المباراة المقبلة (ضد الولايات المتحدة) من خلال تسجيل هدف أو تمريرة كرة حاسمة». وعن مركزه في أرض الملعب، شرح الممرّر-الهدّاف: «موقعي في الملعب؟ ليس عن طريق الصدفة. هناك فكرة تكتيكية من ورائه. هدفها هو فتح المساحات للمهاجمين. وأكثر من ذلك، هدفنا هو الترفيه عن المشجعين، ما يعني تقديم استعراض جميل لهم في جميع الأحوال». ولم ينجح فقط في تمريرة حاسمة واحدة على استاد خليفة الدولي، بل اثنتين وسجّل هدفاً جميلاً بكرة نصف طائرة بقدمه اليسرى حصدت الفوز الهولندي المتوقع، ليضرب وصيف بطل العالم ثلاث مرات موعدا في ربع النهائي مع الأرجنتين.