رئيس «الأولمبية» زار اتحادي «القوى» و«المبارزة»

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زار رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد الناصر اتحاد ألعاب القوى واتحاد المبارزة، برفقة أمين السر المساعد في اللجنة الاولمبية علي المري، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخطة الإعداد المسبقة لأولمبياد باريس 2024 وبرنامج اعداد البطل الاولمبي.

وتم خلال الزيارة مناقشة موضوع الاحتراف الجزئي ووضع الحلول اللازمة لمعالجة هذا الامر وكذلك الوقوف على برامج الاعداد الفني للاعبين وتجهيزهم بالشكل الامثل لخوض التحديات القادمة التي تنتظرهم.

وحرص رئيس اللجنة الاولمبية من خلال الاجتماع على تذليل الصعوبات كافة التي تواجه اعداد اللاعبين ووضع آلية تعاون بين اللجنة الاولمبية واتحاد اللعبة لتحقيق الاهداف المنشودة.

