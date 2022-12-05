نتائج مميزة للمتسابقين الكويتيين في «هانكوك الدولي» لقدرة التحمل

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سجل المتسابقون الكويتيون نتائج مميزة في التصفيات النهائية لسباق هانكوك الكويت الدولي (سباق 12 ساعة) ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من بطولة (سلسلة 24 ساعة) الذي أقيم يومي الخميس والجمعة على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات بالتعاون مع المنظم العالمي (كريفنيتك).

وأحرز الفريق الكويتي المكون من زيد أشكناني ومحمد الكاظمي وأحمد الغانم المركز الثاني على الترتيب العام والمركز الثاني على فئة GT3، بعد أن جاء خلف فريق (CP RACING) الأميركي، وأمام الفريق (RED CAMEL- JORDANS) الهولندي.

كما أحرز الفريق الكويتي المركز الأول في التجارب التأهيلية وحصل على الــ (POLE POSITION) لينطلق في مقدمة السباق، في حين فاز السائق محمد الصباح الذي يشارك مع فريق (WOLF-POWER RACING) بالمركز الثاني ضمن فئة (TCR) على متن سيارة (AUDI RS3 LMS TCR).

وحصل هيثم قراجولي الذي يشارك مع فريق (RAZOON) على المركز الثالث ضمن فئة (GTX) على متن سيارة (KTM X-BOX)، أما الفريقان القطريان المشاركان على سيارتين من نوع (PORSCHE 911) فقد أحرزا المركزين السابع والتاسع ضمن الترتيب العام.

وقال المدير العام للمدينة محمد العبدالرزاق في تصريح صحافي إن هذا السباق العالمي يعد أول برنامج دولي رئيسي لرياضة السيارات تتم استضافته في مدينة الكويت لرياضة المحركات.وأضاف العبدالرزاق أن منافسات البطولة التي أقيمت على مدار يومين انتهت بتتويج الفرق الفائزة، مشيراً الى مشاركة أكثر من 66 متسابقا من 20 دولة في المنافسات بواقع ثلاثة أو أربعة سائقين يتناوبون على القيادة في كل سيارة من مختلف أنواع السيارات العالمية على مدار 12 ساعة متواصلة

